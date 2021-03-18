Nakdi ücret desteği ne zaman bitecek, uzatıldı mı? Ücretsiz izin desteği (nakdi ücret desteği) için son tarih belli oldu
Nakdi ücret desteğinin biteceği tarih, son Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme geldi. Ekonomide istihdam ve pandemide alınan önlemlere değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan kısa çalışma ödeneğinin biteceği tarihi duyurdu. Açıklamanın ardından, nakdi ücret desteği ne zaman bitecek? sorusunun yanıtına gözler çevrildi. Koronavirüs pandemisinde ekonomik tedbirlere yönelik uygulanan ve ücretsiz izin desteği olarak da bilinen nakdi ücret desteği Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2 ay uzatıldı. İşte, nakdi ücret desteğinin sona ereceği tarih.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Nakdi ücret desteğinin ne zaman biteceği Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un yaptığı açıklama ile belli oldu. Ücretsiz izne ayrılarak nakdi ücret desteğinden yararlanan işçiler alınan karara göre ödenekten mayıs ayına kadar yararlanacak. Yaklaşık olarak bir yıldır ödenen nakdi ücret desteği 17 Mart'tan itibaren 2 ay uzatıldı.
2
NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN BİTECEK?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için tedbirlerimize devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Nakdi Ücret Desteği ve Fesih Kısıtı'nı 2 ay süreyle uzatıyoruz." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu düzenlemelerin süresi, 17 Mart'tan itibaren 2 ay daha uzatıldı.
3
İş Kanunu'na 16 Nisan 2020 tarihinde eklenen geçici madde ile iş veya hizmet sözleşmelerinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin faaliyetinin sona ermesi, işin sona ermesi halleri dışında, 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilmesi yasaklanmıştı.
Ayrıca geçici maddede işverene, çalışanlarını 3 aylığına ücretsiz izne ayırmasına ilişkin düzenlemeye de yer verilmişti.
4
NAKDİ ÜCRET DESTEĞİNİN KESİLECEĞİ DURUMLAR
Nakdi ücret desteğinden yararlanılan dönemde, aynı veya başka bir işyerinde işe başlanması ve/veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı alınmaya başlanması halinde nakdi ücret desteği kesilir.
5
Ücretsiz izne ayrılarak nakdi ücret desteğinden yararlanan işçinin fiilen çalıştırıldığının tespiti halinde, işverene, bu şekilde çalıştırılan her işçi ve çalıştırıldığı her ay için ayrı ayrı olmak üzere fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerince idari para cezası uygulanır.
Fazla ve yersiz ödemeye sebep işverenlerden, ödenen nakdi ücret desteği, ödeme tarihinden itibaren işleyecek kanuni faizi ile birlikte tahsil edilir.