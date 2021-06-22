Nakdi ücret desteği ne zaman bitecek? İşte nakdi ücret desteği ödemelerinde son durum
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "1 Temmuz itibariyle başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz" dedi. Bu gelişme sonrası gözler nakdi ücret desteğinin sona ereceği tarihine çevrildi. Peki, nakdi ücret desteği ne zaman bitecek?
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Erdoğan, 1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarının tümüyle kaldırıldığını belirtti. Bir yılı aşkın zamandır devam eden nakdi ücret desteği de bu açıklama sonrası gündeme geldi. İşte, nakdi ücret desteği ödemelerinde son durum...
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İŞKUR üzerinden yapılan açıklamada "Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 17 Nisan 2020 tarihinde başlatılan Nakdi Ücret Desteği, Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 30 Haziran 2021 tarihine daha uzatıldı." ifadelerine yer verildi.
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NAKDİ ÜCRET DESTEĞİNİN KESİLECEĞİ DURUMLAR
Nakdi ücret desteğinden yararlanılan dönemde, aynı veya başka bir işyerinde işe başlanması ve/veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı alınmaya başlanması halinde nakdi ücret desteği kesilir.
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Ücretsiz izne ayrılarak nakdi ücret desteğinden yararlanan işçinin fiilen çalıştırıldığının tespiti halinde, işverene, bu şekilde çalıştırılan her işçi ve çalıştırıldığı her ay için ayrı ayrı olmak üzere fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerince idari para cezası uygulanır. Fazla ve yersiz ödemeye sebep işverenlerden, ödenen nakdi ücret desteği, ödeme tarihinden itibaren işleyecek kanuni faizi ile birlikte tahsil edilir.