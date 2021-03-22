Nakdi ücret desteği ne zaman bitecek? İşte belirlenen resmi tarih
Ücretsiz izne ayrılan, Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanamayan, 15 Mart'tan sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanmamış olan ve yaşlılık aylığı almayan işçilere yönelik ödenen nakdi ücret desteği devam ediyor. Peki, nakdi ücret desteği ne zaman bitecek?
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Nakdi ücret desteği ödemeleri hakkında araştırmalar nisan ayına kısa bir süre kalması ile birlikte hız kazandı. Nakdi ücret desteği kapsamında, ödeme alan vatandaşlar söz konusu desteğin ne zaman biteceğini öğrenmek istiyor. İşte, konuya dair son gelişmeler...
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Nakdi ücret desteğinin ne zaman biteceği Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un yaptığı açıklama ile belli oldu. Ücretsiz izne ayrılarak nakdi ücret desteğinden yararlanan işçiler alınan karara göre ödenekten mayıs ayına kadar yararlanacak. Yaklaşık olarak bir yıldır ödenen nakdi ücret desteği 17 Mart'tan itibaren 2 ay uzatıldı.
Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu düzenlemelerin süresi, 17 Mart'tan itibaren 2 ay daha uzatıldı.
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NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NEDİR?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Nakdi Ücret Desteği ile ilgili açıklamalarda bulundu. 15/03/2020 tarihinden sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayanlara da Nakdi Ücret Desteği verileceğini bildiren Bakan Selçuk, bu işçilerin daha önce yapmış oldukları işsizlik ödeneği başvurusu dışında herhangi bir başvuru yapmasına gerek bulunmadığını ifade etti. Ancak 15 Mart’tan sonra işten çıkarılan ve işsizlik ödeneğine başvurmamış olanların, https://esube.iskur.gov.tr adresinden veya e-Devlet aracılığıyla işsizlik ödeneğine başvuruda bulunabileceğini belirtti.
Ücretsiz izne ayrılan işçilerimizle 15 Mart’tan sonra işten çıkarılan ve işsizlik ödeneğine hak kazanamayanlara, Nakdi Ücret Desteği, İŞKUR tarafından izleyen ayın 8’inden itibaren ödenecek.