Nakdi ücret desteği ne zaman, ayın kaçında yatacak? Bakan tarih verdi
Ay başında en çok merak edilen konulardan biri de nakdi ücret desteği oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada nakdi ücret desteği ödemelerinin ekim ayının ilk günlerinde yapılacağını açıkladı. Peki, nakdi ücret desteği ne zaman, ayın kaçında yatacak?
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Eylül ayı nakdi ücret desteğinin eylül ayı tarihiyle ilgili açıklama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’tan geldi. Selçuk, eylül ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8-9 Ekim’de yapılacağını duyurdu.
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Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsatan Bakan Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yapılacağını yineledi.
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Bakan Selçuk “Ücretsiz izne ayrılan çalışanlarımızın nakdi ücret desteği ödemeleri 8 ve 9 Ekim tarihinde yapılacak” ifadelerini kullandı.
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NAKDİ DESTEK ÖDEMESİ NASIL SORGULANIR?
Nakdi ücret desteğinin sorgulanması için İŞKUR giriş bilgileri ya da E-Devlet şifresine sahip olmak yeterli. İlk kez e Devlet şifresi alacakların ise PTT’ye başvurması gerekiyor. Nakdi destek ödeme bilgilerini sorgulamak için E-Devlet girişi yapan vatandaşlar, aşağıdaki linke tıklayarak işlemlerini sorgulama işlemlerini kolayca gerçekleştirebiliyor.