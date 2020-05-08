Nakdi ücret desteği İŞKUR sorgulama ekranı! Ücretsiz izin maaş desteği ödeneği ne zaman yatacak?
Ücretsiz izin maaş desteği olarak bilinen ve nakdi ücret desteği için beklenen güne girildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın öncülüğünde İŞKUR tarafından sağlanan nakdi ücret desteği ile ücretsiz izine çıkarılan çalışanlar, günlük 39 lira olmak üzere toplam 1.177TL gelir desteği alabilecek. Peki, nakdi ücret desteği sorgulama İŞKUR aracılığıyla nasıl yapılabilecek? İşte, binlerce kişinin beklediği ücretsiz izin maaş desteği ne zaman yatacak sorusunun cevabı ile birlikte tüm detaylar
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İŞKUR tarafından organize edilen nakdi ücret desteği sorgulama işlemi, maaş desteğinden yararlanmak üzere başvuru işlemini tamamlayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Kısa Çalışma Ödeneği imkanından faydalanamayan çalışanlar için işverenlerin başvuruda bulunabildiği nakdi ücret desteği, 8 Mayıs 2020 tarihinde hesaplara yatmaya başladı. Peki, ücretsiz izin maaş desteği olarak da bilinen nakdi ücret desteği sorgulama işlemi nasıl yapılır? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
ÜCRETSİZ İZİN VE NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ SORGULAMA
Günlük 39 lira ve aylık 1170 lira olarak hesaplara yatırılacak olan ücretsiz izin nakdi ücret desteği 8 Mayıs tarihinde hesaplara yatırıldı. Hesap numarası sisteme kayıtlı olmayan çalışanların PTT aracılığıyla çekebileceği nakdi ücret desteği, İŞKUR üzerinden de sorgulanabiliyor. Sorgulama ekranı için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.
ÜCRETSİZ İZİN VE NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
İşverenler, ücretsiz izne ayrılan işçilere ilişkin bildirimlerini, SGK’nın https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi adresi üzerinden Covid-19 Ücretsiz İzin Ekranı’nı seçerek yapabiliyor.
Bildirimler, ücretsiz izin verilen her ay için ayrı ayrı olmak üzere, ücretsiz iznin verildiği ayı izleyen ayın 3’üne kadar yapılacak. Çalışanların ayrıca bir başvuru yapmasına gerek olmayacak.
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“Ücretsiz izne ayrılan işçilere, 15 Mart’tan sonra işten çıkarılan ve işsizlik ödeneğine hak kazanamayanlara, Nakdi Ücret Desteği, İŞKUR tarafından izleyen ayın 8’inden itibaren ödenecek.
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KİMLER YARARLANACAK?
Bakan Selçuk, Nakdi Ücret Desteği uygulamasından kimlerin yararlanacağı konusuna, “Ücretsiz izne ayrılan, Kısa Çalışma Ödeneğimizden yararlanamayan, 15 Mart’tan sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanmamış olan ve yaşlılık aylığı almayan işçilerimize yönelik bir uygulamamız.” sözleriyle açıklık getirdi.
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Nakdi Ücret Desteğinden yararlanan çalışanların ve bakmakla yükümlü oldukları aile bireylerinin Genel Sağlık Sigortalı sayılacağını anımsatan Bakan Selçuk, sigorta primlerinin İşsizlik Fonu’ndan karşılanacağını yineledi.