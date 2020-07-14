Nakdi destek ücreti sorgulama: Ücretsiz izin maaş desteği ne zamana kadar uzatıldı?

Corona virüsü ekonomi çalışmaları kapsamında nakdi destek ödemeleri ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz haftalarda açıklamalarda bulunmuştu. Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Erdoğan nakdi destek ödemelerinin 1 ay daha uzatıldığını söylemişti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 15 Mart sonrası ücretsiz olarak izne çıkarılan ve işsizlik maaşı almaya hak kazanamayan vatandaşlara, günlük 39 lira 24 kuruş ödenene nakdi destek ücretleri 8-10 Temmuz'da bakanlık tarafından hesaplara yatırıldı. İşte, nakdi destek maaş sorgulama sayfası.