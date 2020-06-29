MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriNakdi destek ödemeleri zamana kadar uzatıldı? Ücretsiz izin maaş desteği ödemelerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi
GeriEkonomi Nakdi destek ödemeleri zamana kadar uzatıldı? Ücretsiz izin maaş desteği ödemelerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Ekonomi
Haber Giriş: 29 Haziran 2020 - 19:39,

Nakdi destek ödemeleri zamana kadar uzatıldı? Ücretsiz izin maaş desteği ödemelerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi

Nakdi ücret desteği uzatıldı mı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Ekonomi gündemine dair açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, nakdi destek ödemelerinin bir süre daha uzatıldığını ifade etti. Korona virüs salgınında ekonomik önlemler kapsamında vatandaşların faydalandığı ücretsiz izin destek ödemelerinin bu ay itibarıyla sona ermesi bekleniyordu. İşte, nakdi destek ödemelerinin uzatıldığı tarihle ilgili ayrıntılar.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 15 Mart sonrası ücretsiz olarak izne çıkarılan ve işsizlik maaşı almaya hak kazanamayan vatandaşlara, günlük 39 lira 24 kuruş(toplamda 1170 TL) ücretsiz izin maaş desteği ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklama geldi. Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Erdoğan nakdi destek ödemelerinin 1 ay daha uzatıldığını söyledi.

2NAKDİ DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMANA KADAR UZATILDI
Abone Olgoogle-news

NAKDİ DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMANA KADAR UZATILDI?

Kabine toplantısı sonrası yeni kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan nakdi destek ödemeleri bir süre daha devam edeceği müjdesini verdi.

Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalanma süresinin 1 ay daha uzattıklarını belirten Erdoğan, "Bununla bağlantılı, nakdi ücret desteği de 1 ay daha devam edecek." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

3
Abone Olgoogle-news

"Halkımızdan tek isteğimiz, bu süreçte kurallara uyarak, işlerine, üretimlerine, ülkelerine sahip çıkarak bize destek olmasıdır. İçerideki ve dışarıdaki ortak kanaat Türkiye'nin salgın sonrası yeniden şekillenecek dünyanın yıldız ülkelerinden biri olacağı yönündedir."

Nakdi ücret desteği olarak bilinen ücretsiz izin maaş desteği, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay ücretsiz izne ayrılan çalışanların hesaplarına yatırılıyor. Bu ay da geçtiğimiz aylarda olduğu gibi ayın 8'i itibariyle hesaplara yatırılacak olan ücretsiz izin parası, İŞKUR aracılığıyla gerçekleşiyor.

4ÜCRETSİZ İZİN PARASI NE ZAMAN YATIYOR
Abone Olgoogle-news

ÜCRETSİZ İZİN PARASI NE ZAMAN YATIYOR?

Geçtiğimiz günlerde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk konu ile ilgili açıklama yaptı.

5
Abone Olgoogle-news

Bakan Selçuk, “15 Mart 2020 tarihinden sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçiler için nakdi ücret desteği ödemeleri bugün yapılmaya başlanıyor. Yoğunluğu önlemek amacıyla aldığımız tedbirler doğrultusunda; işverenler tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçilerimizin nakdi ücret desteği ödemelerinin ise T.C. kimlik numaralarının son hanesi; 0, 2 ve 4 olanlara 9 Haziran’da, 6 ve 8 olanlara ise 10 Haziran’da ödemelerini gerçekleştireceğiz.” ifadelerini kullanmıştı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi