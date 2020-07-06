Nakdi destek ödemeleri ne zaman 2020? Ücretsiz izin maaş desteği sorgulama
Nakdi destek ödemeleri ne zaman? Nakdi destek ödemelerinin başlayacağı tarih gündemde yer almaya devam ediyor. Ücretsiz olarak izne çıkarılan ve işsizlik maaşı almaya hak kazanamayan vatandaşlara ödenen ücretsiz izin maaş desteği Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleşecek. Ödemeler T.C kimlik numarasının son hanesine göre hesaplara yatırılacak. İşte, ücretsiz izin maaş desteği sorgulama ve nakdi destek ödeme tarihleriyle ilgili ayrıntılar.
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Temmuz ayı nakdi destek ödemeleriyle ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, açıklamasında, "T.C. kimlik numarasının son hanesi 0, 2 ve 4 olanlara 9 Temmuz'da, 6 ve 8 olanlara ise 10 Temmuz'da ödemeler yapılacak." ifadelerini kullandı. E devlet ücretsiz izin ödenekleri e devlet şifresiyle sorgulanıyor.
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NAKDİ DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, haziran dönemine ait nakdi ücret desteği ödemelerinin, yoğunluğun önlenmesi amacıyla 8-10 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirileceğini belirtti.
Selçuk, "15 Mart'tan sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçiler için 8 Temmuz'da, işverenler tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçilerden T.C. kimlik numarasının son hanesi 0, 2 ve 4 olanlara 9 Temmuz'da, 6 ve 8 olanlara ise 10 Temmuz'da ödemeler yapılacak." ifadelerini kullandı.
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NAKDİ DESTEK SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Ücretsiz izin desteği sorgulama ekranı için İŞKUR giriş bilgileri ya da sadece E-Devlet şifresine sahip olmak yetiyor. Nakdi destek ödeme bilgilerini sorgulamak için E-Devlet girişi yapan vatandaşlar, aşağıdaki linke tıklayarak işlemlerini sorgulama işlemlerini kolayca gerçekleştirebiliyor.
Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Erdoğan nakdi destek ödemelerinin 1 ay daha uzatıldığını söyledi.
Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalanma süresinin 1 ay daha uzattıklarını belirten Erdoğan, "Bununla bağlantılı, nakdi ücret desteği de 1 ay daha devam edecek." diye konuştu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:
"Halkımızdan tek isteğimiz, bu süreçte kurallara uyarak, işlerine, üretimlerine, ülkelerine sahip çıkarak bize destek olmasıdır. İçerideki ve dışarıdaki ortak kanaat Türkiye'nin salgın sonrası yeniden şekillenecek dünyanın yıldız ülkelerinden biri olacağı yönündedir."