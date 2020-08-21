Nakdi destek ödemeleri eylül ayında yatacak mı? Ücretsiz izin desteği (nakdi destek) sorgulama sayfası
Nakdi ücret ödeneği, ücretsiz izin desteğinden faydalananlar tarafından takip ediliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından pandemi döneminde, vatandaşlara ödenen nakdi destek ücreti 7 Ağustos’tan itibaren yapılmıştı. İş akdi 15 Mart'tan sonra feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçilerin hak sahibi olduğu nakdi destek ödemeleri e devlet üzerinden sorgulanıyor. Peki, nakdi destek ödemeleri eylül ayında yatacak mı? İşte, ücretsiz izin desteği sorgulama ekranı ve konuyla ilgili detaylar.
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Pandemi döneminde ödenmeye başlanan nakdi destek ödemeleri gündemde yer almaya devam ediyor. Ücretsiz izne çıkarılan çalışanlara mağduriyet yaşamamaları adına verilen nakdi destek ödemeleri günlük 39 lira 24 kuruş olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından veriliyor. Nakdi destek ödemeleri 17 Eylül tarihine kadar uzatıldı. İşte, ayrıntılar.
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NAKDİ DESTEK ÖDEMELERİ EYLÜL AYINDA YATACAK MI?
Cumhurbaşkanı kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte ücretsiz izin ve işten çıkarma yasağının süresi 17 Eylül olarak belirlendi. 2.3 milyon çalışanın yararlandığı kısa çalışma ödeneğinin süresi de ağustos sonuna kadar uzatıldı.
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Kısa çalışma uygulamasına bağlı olarak işten çıkarma yasağı ve ücretsiz izin de 1 ay uzatılacak. Bu iki uygulamadaki bir aylık uzatma süresi ise 17 Ağustos 2020 itibariyle başlayacak. Ücretsiz izne ayrılan çalışanlara ise net 1168 TL düzeyinde nakdi ücret desteği sağlanacak. Kararla, bu desteğin ödenmesine ilişkin süre de uzatılmış oldu. Son verilere göre, nisan-haziran dönemi içinde 1 milyon 705 bin 147 çalışan, ücretsiz izinde olduğu için nakdi ücret desteğinden yararlandı. Ücretsiz izin uygulaması, işten çıkarma yasağına bağlı olarak uzuyor.
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NAKDİ DESTEK ÖDEMESİ NASIL SORGULANIR?
Ücretsiz izin desteği sorgulama ekranı için İŞKUR giriş bilgileri ya da E-Devlet şifresine sahip olmak yeterli. İlk kez e Devlet şifresi alacakların ise PTT’ye başvurması gerekiyor. Nakdi destek ödeme bilgilerini sorgulamak için E-Devlet girişi yapan vatandaşlar, aşağıdaki linke tıklayarak işlemlerini sorgulama işlemlerini kolayca gerçekleştirebiliyor.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, temmuz ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 7 Ağustos Cuma günü yapılmaya başlayacağını bildirdi. Bakan Selçuk, yaptığı açıklamada, temmuz ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin yapılmaya başlayacağını belirterek, şunları kaydetmişti:
"Ücretsiz izne ayrılan işçilerimizin nakdi ücret desteği ödemelerini yarından itibaren gerçekleştireceğiz. Ödemeler banka hesapları üzerinden yapılacak. Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla gerçekleştirilecek."