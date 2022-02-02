Nafile oruç nedir? Nafile oruca ne zaman niyet edilir? Diyanet nafile oruç için niyet etme vaktini açıkladı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
56 kent alarmda: İstanbul için saat verildi56 kent alarmda: İstanbul için saat verildi#Meteoroloji
DSÖ son noktayı koydu... Flaş BA.2 açıklamasıDSÖ son noktayı koydu... Flaş BA.2 açıklaması#DSÖ
G.Saraya gece yarısı çalımı Beşiktaştan 4+1 yıllık sözleşme... Hemen Süper Lig ekibine kiralanacak...G.Saray'a gece yarısı çalımı! Beşiktaş'tan 4+1 yıllık sözleşme... Hemen Süper Lig ekibine kiralanacak...#Transfer
Arananlar listesindeki çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi'Arananlar listesindeki çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi'#Kış Kartalı Harekatı
Kübra nasıl düştü O kapı mühürlendiKübra nasıl düştü? O kapı mühürlendi#Kübra Ece
Bidenın en büyük sırrı deşifre olduBiden'ın en büyük sırrı deşifre oldu!#Biden
Davutoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’nun canını sıkan öneriDavutoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’nun canını sıkan öneri#Kılıçdaroğlu
Kentsel dönüşüm kredisinde önemli gelişme Karar Resmi GazetedeKentsel dönüşüm kredisinde önemli gelişme! Karar Resmi Gazete'de#Kentsel Dönüşüm
Vahşice katledilmişti Şebnem’in son sözleri ortaya çıktı… Caninin telefonunda kan donduran notVahşice katledilmişti! Şebnem’in son sözleri ortaya çıktı… Caninin telefonunda kan donduran not#Denizli
Putinden ABDye sert suçlama Ukraynadan bayraklı mesajPutin'den ABD'ye sert suçlama! Ukrayna'dan bayraklı mesaj!#Ukrayna
Koronavirüste yeni rekor Salgının başından bu yana bir ilkKoronavirüste yeni rekor! Salgının başından bu yana bir ilk#Koronavirüs
Sihirbaz Campos sahnede Herkes transfer beklerken asıl hedef 70 milyon €...Sihirbaz Campos sahnede! Herkes transfer beklerken asıl hedef 70 milyon €...#Galatasaray
Ceylan Ertemin takıntılı hayran isyanıCeylan Ertem'in 'takıntılı hayran' isyanı#Ceylan Ertem
Evlilik teklifi olay olmuştu... Bu yüzük size iyi gelmediEvlilik teklifi olay olmuştu... 'Bu yüzük size iyi gelmedi'#Mehmet Dinçerler
O günden beri, iki tişörtüyle yatağa giriyorumO günden beri, iki tişörtüyle yatağa giriyorum#Ebru Şallı
HABERLERGündem Haberleri

Nafile oruç nedir? Nafile oruca ne zaman niyet edilir? Diyanet nafile oruç için niyet etme vaktini açıkladı

#Nafile Oruç#Nafile Oruç Nedir#Nafile Oruca Nasıl Niyet Edilir

Nafile oruç, oruç çeşitlerinden biridir. Oruç ibadeti insanların manevi ve de ahlaki bakımından olgunlaşmasını sağlamaktadır. Bu nedenle Peygamber Efendimiz ve sonrasında yaşamış olan din adamları Ramazan ayı dışında da çeşitli vesileler ile oruç tutmuşlardır. Oruç ibadetleri; farz, vacip ve nafile olmak üzere 3'e ayrılmaktadır. Peki, nafile oruç nedir? Nafile oruca ne zaman niyet edilir?

1/3Nafile oruç nedir Nafile oruca ne zaman niyet edilir Diyanet nafile oruç için niyet etme vaktini açıkladı

Nafile oruç ise, kişiye farz veya vacip olmadığı hâlde, isteğe bağlı olarak Ramazan ayının dışında tutulan oruçtur. Nafile de olsa, başlanan bir ibadetin tamamlanması gerekir. Bu nedenle diğer nafile ibadetlerde olduğu gibi, bozulan nafile orucun da kaza edilmesi Hanefîlere göre vaciptir

2/3Oruca ne zaman ve nasıl niyet edilir

Oruca ne zaman ve nasıl niyet edilir?

Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.

3/3Nafile oruç nedir Nafile oruca ne zaman niyet edilir Diyanet nafile oruç için niyet etme vaktini açıkladı

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, II, 85). Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).

Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.

Şafiî mezhebine göre ise nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirâzî, el-Mühezzeb, I, 331-332).

Haberle ilgili daha fazlası:
#Nafile Oruç#Nafile Oruç Nedir#Nafile Oruca Nasıl Niyet Edilir