Nafaka düzenlemesi nedir, ne zaman çıkacak? Nafaka düzenlemesi 2022 son durum!

Nafaka düzenlemesi ne zaman çıkacak? sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Adalet ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanları, süresiz nafaka uygulamasını masaya yatırdı. Uzun süredir üzerinde çalışılan nafaka düzenlemesinde sona gelinirken, süresiz nafakada da yeni detaylar belli oldu. Boşanma sonucu yaşı, evlilik süresi, mesleği, gelir düzeyi, mal varlığı gibi kriterlerine göre nafakaya süre sınırı getirilmesi formülünün dikkate alınmasının ön görüldüğü düzenlemeyle ilgili Bakan Yanık yaptığı açıklamada, "Nafaka konusu bugünkü mevzuat çerçevesinde süreli veya süresiz, kısa süreli, uzun süreli olarak değerlendirilebilir." dedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, nafaka ile ilgili yaptığı açıklamada, şunları söyledi;
Benim yaklaşımım çok açık; her konuşmamda hemen hemen aynı şeyi söylüyorum. Ana akım tartışma başlığı şu; Bir tarafta evliliklerde ömür boyu ödenen bir nafaka var, diğer tarafta bunu ödeyemeyecek bir taraf var. Bütün boşanma davalarında her çifte nafaka kararı verilmiyor. Taraflar kendileri nafaka istemeyebilir, anlaşırlar boşanma üzerinde, çocuk varsa velayet konusu vs. konusunda taraflar düzenleme yapabilirler. Biz şu anda tarafların anlaştığı değil, anlaşamadıkları nafakaları konuşuyoruz. Nafakanın bir sorun olduğu gerçeğinden habersiz değilim, süresiz nafakanın bir mağduriyete dönüştüğünden habersiz değilim ama nafaka üzerinden kadınların bir dart tahtası haline geldiğinin de farkındayım. Bir mağduriyet oluşturuyor ama nafakaların yüzde 66'sı da ödenmiyor. Ödeyemeyen de vardır ama yüzde 66'sı sadece ekonomik nedenle ödemiyor değildir. Mahkeme kararıyla verilen nafaka ortalaması 300-400 TL Türkiye'de. Ünlülerin kendi boşanmalarındaki tespit ettikleri rakamlar üzerinden büyük nafaka rakamları konuşulmuyor. Süresiz nafaka diye bir mecburiyet yok.
Nafaka süresiz değildir, Yargıtay süreli nafakaya hükmedebilir. Hukukta takdir hakkı vardır, her olayın kendi özelliklerine göre bir esneklik sağlayabilmek için. Şunu söyleyebilirsiniz; 2 yıl. Ama bunu dediğinizde kadınların boşandıktan sonra ortadan kalmasıydı. Her olayın kendi özellikleri için mahkemeler bir karar versinler. Nafaka konusu bugünkü mevzuat çerçevesinde süreli veya süresiz, kısa süreli, uzun süreli olarak değerlendirilebilir. Yasada bunun önünde bir engel yok.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın göreve gelmesinin ardından nafaka konusu da öncelikli gündem maddeleri arasına alındı. Bozdağ’ın, taslak düzenlemeyi incelemesinin ardından AK Parti kurmaylarıyla bir toplantı yapması bekleniyor. Bozdağ’ın çalışmaların sonunda taslağı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sunması planlanıyor. Taslağın ana hatları şöyle:
Düzenleme ile “nafaka ödeme süresine üst sınır konulması” ve “evlilik süresine göre nafaka ödenmesi” sağlanacak.
2 yılın altındaki evliliklerde 5 yıl, 5 yılın altındaki evliliklerde 7- 8 yıl, 5 ila 10 yıl arasındaki evliliklerde 12 yıl, 15 yılın üzerindeki evliliklerde evlilik süresi dikkate alınarak nafaka verilmesi planlanıyor.
Süre sınırında takdirin tarafların durumuna göre hâkimde olacağı belirtiliyor. Hâkim, nafakayla ilgili karar verirken, ‘eşlerin iş ve gelir durumunu’ dikkate alacak.AK Partili kurmaylar, “Mevcut kanunda ‘Hakimler süresiz nafaka kararı verir’ diye bir ifade yok. Nafaka hâkim takdirinde fakat, Yargıtay’ın yerleşik içtihatları ile zamanla süresiz nafakanın uygulanması söz konusu oluyor. Bu nedenle mevcut kanunda yasal sınır koymanın gerekliliği ortaya çıktı” değerlendirmesi yaptı.
Yeni düzenlemenin geçmişe yönelik de uygulanması öngörülüyor. Uygulamada “ara süre formülü” üzerinde duruluyor. Buna göre boşanma ile birlikte kadınların gelir durumu, iş imkânı olmaması ve yeniden evlenmemesi durumunda bağlanan nafaka süresinin bitmesinin ardından 2 ya da 3 yıl gibi bir geçiş süreci planlanıyor.
Ara sürenin dolmasının ardından ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın devreye girmesi, kadının nafaka alma ihtiyacının devam etmesi durumunda belirli bir maaş ödenmesi hususu değerlendiriliyor.
Boşanan eşler arasında adaleti sağlamak ve mağduriyetleri gidermek amacıyla hazırlanan nafaka düzenlemesi de bu yıl Meclis gündemine gelecek. Boşanan eşler arasında adaleti sağlamak ve mağduriyetleri gidermek amacıyla hazırlanan nafaka düzenlemesi de bu yıl Meclis gündemine gelecek.
Düzenleme Meclis'ten geçtikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanacak. Ancak henüz konuyla ilgili resmi açıklama gelmedi.
AK Partili hukukçu kurmaylar, “Kadınlar çalışmadığı için nafakaya ihtiyaç duyuyor. Özellikle 20 yıl sürmüş bir evliliğin ardından kadınların çalışma hayatına tekrar başlaması ya da yeniden evlenmesi hayatın olağan akışı içerisinde zor olabiliyor. Bunun için eğer nafaka ihtiyacı verilen sürenin sonunda devam ediyorsa, Anayasa’nın 41. maddesi gereğince ailenin korunması ve güçlendirilmesi devletin sorumluluğunda olduğu için muhtaç haldeki eşe devlet bir gelir bağlayabilecektir” diyor.