Nafaka düzenlemesi nedir, ne zaman çıkacak? Nafaka düzenlemesi 2022 son durum!

NAFAKA DÜZENLEMESİNDE SON DURUM

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, nafaka ile ilgili yaptığı açıklamada, şunları söyledi;



Benim yaklaşımım çok açık; her konuşmamda hemen hemen aynı şeyi söylüyorum. Ana akım tartışma başlığı şu; Bir tarafta evliliklerde ömür boyu ödenen bir nafaka var, diğer tarafta bunu ödeyemeyecek bir taraf var. Bütün boşanma davalarında her çifte nafaka kararı verilmiyor. Taraflar kendileri nafaka istemeyebilir, anlaşırlar boşanma üzerinde, çocuk varsa velayet konusu vs. konusunda taraflar düzenleme yapabilirler. Biz şu anda tarafların anlaştığı değil, anlaşamadıkları nafakaları konuşuyoruz. Nafakanın bir sorun olduğu gerçeğinden habersiz değilim, süresiz nafakanın bir mağduriyete dönüştüğünden habersiz değilim ama nafaka üzerinden kadınların bir dart tahtası haline geldiğinin de farkındayım. Bir mağduriyet oluşturuyor ama nafakaların yüzde 66'sı da ödenmiyor. Ödeyemeyen de vardır ama yüzde 66'sı sadece ekonomik nedenle ödemiyor değildir. Mahkeme kararıyla verilen nafaka ortalaması 300-400 TL Türkiye'de. Ünlülerin kendi boşanmalarındaki tespit ettikleri rakamlar üzerinden büyük nafaka rakamları konuşulmuyor. Süresiz nafaka diye bir mecburiyet yok.



Nafaka süresiz değildir, Yargıtay süreli nafakaya hükmedebilir. Hukukta takdir hakkı vardır, her olayın kendi özelliklerine göre bir esneklik sağlayabilmek için. Şunu söyleyebilirsiniz; 2 yıl. Ama bunu dediğinizde kadınların boşandıktan sonra ortadan kalmasıydı. Her olayın kendi özellikleri için mahkemeler bir karar versinler. Nafaka konusu bugünkü mevzuat çerçevesinde süreli veya süresiz, kısa süreli, uzun süreli olarak değerlendirilebilir. Yasada bunun önünde bir engel yok.