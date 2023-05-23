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Naci Görür Adana depremi sonrası paylaştı! Daha önce de uyarmıştı..

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#Naci Görür#Naci Görür Adana#Naci Görür Deprem
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2023 08:29

Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, dün Adana ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen son depremlerin ardından önemli uyarılarda bulundu. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından sarsıntıların devam ettiği Güney bölgesi için sık sık uyarılarda bulunan Naci Görür, sosyal medyadan paylaşım yaptı. Görür, paylaşımında "Kazandere- Göksun'da 4,7 deprem oldu. Daha önceki depremler gibi Hacı Kodal civarında, Göksun hattı üzerinde. Bu bölge gerçekten kıpır kıpır." ifadelerine yer verdi. Görür, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada bölge için benzer uyarılarda bulunmuştu.

1/3Naci Görür Adana depremi sonrası paylaştı Daha önce de uyarmıştı..

Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada Sorgun fayının kırılmadığını söyleyerek Adana için uyarıda bulunmuştu. Görür, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Sorgun fayı kırılmadı. Bu fay Adana havzasına dallanarak devam ediyor. Maraş, Yumurtalık, Osmaniye ve Ceyhan yörelerinde DAF’ın kolları var. Bu kollar üzerine Maraş ve Gaziantep depremleri stres transfer etmiş olabilir." demişti.

2/3Naci Görür Adana depremi sonrası paylaştı Daha önce de uyarmıştı..

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilden biri de Adana olmuştu. Profesör Naci Görür, Adana'nın yeni bir deprem riski ile karşı karşıya olduğunu söyledi. Görür, yaptığı açıklamada Kahramanmaraş depremlerini üreten Sürgü fayının kırıldığını ancak onun batısındaki Sorgun fayının henüz kırılmadığını, bu fayın Adana havzasında dallanarak uzandığını belirtti.

Prof. Dr. Naci Görür'ün sosyal medyadan yaptığı Adana uyarısı şu şekilde:

3/3ADANA HAVZASINDA DALLANARAK DEVAM EDİYOR

ADANA HAVZASINDA DALLANARAK DEVAM EDİYOR

"Arkadaşlar, Adana hep soruluyor. Herkes aynı şeyi tekrar tekrar soruyor. Kaygılarınızı anlıyorum ama mümkün olduğunca insanımıza yararlı olacak, onları doğru yönlendirecek konular üzerinde duralım. Maraş'ta 7,5 deprem üreten Sürgü fayı kırıldı ama onun batı- güneybatı uzanımı olan Sorgun fayı kırılmadı. Bu fay Adana havzasına dallanarak devam ediyor. Maraş, Yumurtalık, Osmaniye ve Ceyhan yörelerinde DAF’ın kolları var. Bu kollar üzerine Maraş ve Gaziantep depremleri stres transfer etmiş olabilir diye yönetimleri uyardık. Amaç doğru şeyler yapmak, yerleşim yerlerimizi deprem dirençli yapmak. Bilim durum ne ise onu söyler, istediğimizi, hoşumuza gideni değil. Lütfen insanları suçlamayalım, söylemedikleri şeyi söylemiş gibi yapmayalım bu işleri siyasileştirmeyelim. Gelin hep beraber deprem konusunda insanlarımıza, yöneticilerimize destek olalım, sevgiyle"

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#Naci Görür#Naci Görür Adana#Naci Görür Deprem