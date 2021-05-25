Nabza göre şerbet: Ünlü deyimin vücut bulmuş hali

Kate Middleton, katıldığı birçok ziyarette kıyafetleriyle mesaj veriyor.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
İngiliz kraliyet ailesinin en çok dikkat çeken üyelerinden biri olan Kate Middleton, gittiği yerlerde özellikle de dış gezilerinde kıyafetleri aracılığıyla kelimenin tam anlamıyla "nabza göre şerbet" veriyor.
2
39 yaşındaki üç çocuk annesi Middleton, önceki gün İskoçya gezisinde olan Prens William'a katıldı. Yine bu tür gezilerde yaptığı gibi davrandı. Middleton, İskoç bayrağında bulunan tonda mavi bir kıyafet giydi. Middleton, orta segment tanınmış bir firmanın ceketini ve yine ünlü bir markanın pileli etikliğini giydi. Kıyafetini de ten rengi ayakkabı ve çanta ile tamamladı. Bu, Kate Middleton'ın gittiği yere uygun, sempati toplayıcı mesaj verdiği ilk kıyafeti değil. Kraliyet ailesine gireceği kesinleştikten sonra özel moda danışmanlarıyla çalışan Middleton, özellikle de yurt dışı gezilerinde ya o ülkeden bir modacının tasarımlarını giyiyor ya da o ülkenin yerel motiflerini taşıyan elbiseler tercih ediyor. İşte Cambridge Düşesi Catherine ya da daha çok bilinen adıyla Kate Middleton'ın 'nabza göre şerbet" verdiği o giysilerden seçmeler.
3
Prens William ile gittiği Bhutan ziyaretinde ülkenin kral ve kraliçesiyle. Üzerinde ülkenin yerel motiflerini taşıyan bir kıyafet var.
4
Kate Middleton, Hindistan gezisinde de ülkenin geleneksel giyim anlayışını yansıtan kıyafetler tercih etti.
5
İskoçya'da.... İskoç denilince akla gelen ilk ayrıntılardan biri olan ekose bir manto elbise giydi Middleton.
6
İsveç'te ülkenin soğuk havasına uygun geçmişi yansıtan bir giyim tarzı benimsedi.
7
Prens William ile evlendiği yıl çıktığı Kanada gezisinde ülkenin bayrağının rengine gönderme yapan kırmızı/ beyaz bir kıyafet giydi.
8
İlkinden birkaç yıl sonra gittiği Kanada gezisinin ilk günlerinde yine kırmızı- beyaz bir elbise giydi.
9
Middleton eşiyle çıktığı Malezya gezisinde.
10
Geçen yıl eşiyle gittiği Pakistan gezisinde de ülkenin yerel çizgilerini taşıyan bir gardrop hazırladı.
11
Polonya ziyaretinde. Bu kez Polonyalı bir modacının koleksiyonundan giyindi.
12
Middleton Singapur'da. Üzerinde yine ülkenin yerel desen ve çizgilerini taşıyan bir elbise var.
13
Yine Prens William ile evlendiği ilk yıllarda çıktıkları Tuvalu gezisinde yerel giysiler giydi Middleton. Hatta bununla da yetinmeyip yerel danslar sergileyen gruba eşlik etti.