Nabza göre şerbet: Ünlü deyimin vücut bulmuş hali

39 yaşındaki üç çocuk annesi Middleton, önceki gün İskoçya gezisinde olan Prens William'a katıldı. Yine bu tür gezilerde yaptığı gibi davrandı. Middleton, İskoç bayrağında bulunan tonda mavi bir kıyafet giydi. Middleton, orta segment tanınmış bir firmanın ceketini ve yine ünlü bir markanın pileli etikliğini giydi. Kıyafetini de ten rengi ayakkabı ve çanta ile tamamladı. Bu, Kate Middleton'ın gittiği yere uygun, sempati toplayıcı mesaj verdiği ilk kıyafeti değil. Kraliyet ailesine gireceği kesinleştikten sonra özel moda danışmanlarıyla çalışan Middleton, özellikle de yurt dışı gezilerinde ya o ülkeden bir modacının tasarımlarını giyiyor ya da o ülkenin yerel motiflerini taşıyan elbiseler tercih ediyor. İşte Cambridge Düşesi Catherine ya da daha çok bilinen adıyla Kate Middleton'ın 'nabza göre şerbet" verdiği o giysilerden seçmeler.