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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 08 Eylül 2020 - 13:31 | 

'Dayanamadım, ben de katıldım'

Sosyal medya platformu Twitter'da yeni bir akım ön plana çıkmaya başladı. Birçok kişi yıllar önce çekilen pozlarını ve şimdiki hallerini paylaşıp geçirdiği değişimi de gözler önüne seriyor.

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2YILLAR ÖNCE YILLAR SONRA
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YILLAR ÖNCE YILLAR SONRA

Bu akıma ünlüler de katıldı. İşte kendi paylaşımlarıyla ünlülerin yıllar önceki ve şimdiki halleri ve kendilerine mesajları.

3YAŞ 30, YAŞ 63
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YAŞ 30, YAŞ 63

Ayşenil Şamlıoğlu, dayanamayıp akıma kendisinin de katıldığı belirtip bu fotoğraflarını "Yaş 30, yaş 63" notuyla paylaştı.

4SEVDİM BU İŞİ
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'SEVDİM BU İŞİ'

Daha sonra "Sevdim bu işi" diyerek bir paylaşım daha yaptı.

5BİRCE BEŞ YAŞINDA
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BİRCE BEŞ YAŞINDA

Birce Akalay, 5 yaşındayken çekilen pozunu tekrar etti ve "5- 36' notuyla paylaştı.

625 YIL ÖNCE
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25 YIL ÖNCE

Haluk Levent'in paylaşımına ise "Ben de modaya uyayım. 25 yıl önce ve şimdi" notunu yazdı.

7DAHA BENİ GÖRMEDEN
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'DAHA BENİ GÖRMEDEN'

Sevinç Erbulak, önce Instagram'da yaptığı paylaşımı sonra 'Akım bu mecraya aitmiş pardon diyerek Twitter'a taşıdı. Erbulak "Bu da benim gençlik işte. Şimdiki bana “uuuuyy” diyor daha beni görmeden" mesajını yazdı.

8ÖZENDİM BEN DE
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'ÖZENDİM BEN DE'

Tuna Arman'ın "26-51. Özendim yaptım ben de" mesajıyla yaptığı paylaşımına da beğeni ve yorum yağdı.

9NABER GENÇ
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'N'ABER GENÇ'

Mesut Yar, 35 yıl önce çekilen bir pozunu ve şimdiki halini gözler önüne serin bir paylaşım yaptı. Yar'ın "Naber genç, bak 35 sene sonran" mesajıyla yaptığı bu paylaşıma takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

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