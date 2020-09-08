'Dayanamadım, ben de katıldım'

'DAHA BENİ GÖRMEDEN' Sevinç Erbulak, önce Instagram'da yaptığı paylaşımı sonra 'Akım bu mecraya aitmiş pardon diyerek Twitter'a taşıdı. Erbulak "Bu da benim gençlik işte. Şimdiki bana “uuuuyy” diyor daha beni görmeden" mesajını yazdı.