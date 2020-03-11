N95 maske fiyatı ne kadar? FFP3 N95 maske Corona virüsü için kullanılır mı?
Tüm dünyayı etkisi altına alan Corona virüsü vakaları dolayısıyla N95 tipi FFP3 maske fiyatı pek çok vatandaşın yakından takip ettiği koruyucu önemler arasında yer almaya başladı. Serbest piyasada fiyatları oldukça yükselen N95 maske fiyatı ile ilgili artış nedeniyle Ticaret Bakanlığı’nın denetleme sürecine başladığını söyleyen Bakan Ruhsar Pekcan, 13 firmadan 9’unun cezaya tabi tutulduğunu ifade etti. Peki, FFP3 olarak bilinen N95 maske fiyatları ne kadar oldu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Normal şartlar altında 10-15 lira civarında satılırken Corona virüsü vakalarının ardından artışa geçen N95 maske fiyatları, birçok vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Corona virüsü maskesi olarak lanse edilen N95 FFP3 maske fiyatları hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, N95 maske fiyatları ne kadar oldu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
N95 MASKE FİYATI NE KADAR?
Maske fiyatları son 2 ayda olağanüstü bir artış göstererek, normalin 10-15 kat üzerinde satılmaya başlandı.
Bilindik ve güvenilir bir markanın N95 FFP3 standartlarındaki bir maske satış fiyatı, 180 lira ila 200 lira civarında değişme göstermektedir.
2
CORONA MASKESİ N95 FFP3 MASKE NEDİR?
Kesin/olası 2019-nCoV vakaları ile 1 metreden daha yakın temas edecek personel için gerekli kişisel koruyucu malzeme olarak N95/FFP3 maske öneriliyor.
N95 maske 5 mikrondan küçük partikülleri tutuyor. Özellikle tüberküloz,kızamık, suçiçeği, viral enfeksiyonlarında yine viral virüslü enfeksiyonlarda, sars enfeksiyonlarında bulaşımı engellemek için N95 maskelerin takılması gerekiyor. N95 masker 5 mikrondan küçük partikülleri tuttuğu için bulaşmayı engelliyor
3
N95 MASKE ÖZELLİKLERİ NELER OLMALIDIR?
İyi bir N95 maskenin özellikleri şu şekilde olmalıdır;
Maskeler üzerinde nefes verme sübabı bulunmalıdır.
Maskeler yüz şekline uygun, ayarlanabilir metalik burun mandalı ve burunla temas eden iç kısmında yastığı olmalıdır.
İnce partikül filtrasyon materyali ile üretilmiş olmalıdır.
İki adet, kafa ve boyundan askılı çekmeye dayanıklı elastik bantları bulunmalı ve maske kayışı her kafa yapısına uyumlu olmalıdır.
Maskenin kafa bantları kullanıcıya zarar vermemek için; maske üzerine zımba ile tutturulmuş olmamalıdır.
Maskeler nefes almayı kolaylaştırıcı ve çökmeden kaynaklanan form bozukluklarına sebep vermeyecek tasarıma sahip olmalıdır.
Maskeler kafa ergonomisine uyumlu, ağız ve burnu içine alacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
Maskelerin, kirlenmesini önleyici her biri ayrı ayrı ambalajla paketlenmiş olmalıdır.
Maskeler ortam havasında bulunan katı zerrecik ya da su bazlı aerosollere karşı koruma sağlamalıdır
4
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bakanlık binasında açıklamada bulundu. Pekcan, son zamanlarda özellikle koronavirüs salgınının dünya genelinde artmaya başlaması ile birlikte maske ve bazı sağlık cihazlarının ve tıbbi ekipmanların fiyatlarının fahiş artışları yönünde şikayetler geldiğini belirtti. Pekcan, maske fırsatçılarıyla ilgili şu sözleri sarf etti;
5
"İlaç ve Tıbbi Kurumu'ndan 1, ve Fethiye Devlet Hastanesi’nden 3 tane olmak üzere bize resmi şikayetler geldi. 9 tane de kendimizin yaptığı tespitler oldu. Toplamda 13 firmayı inceleme ve soruşturma altına aldık. Kendilerinden savunmalarını aldık. Ve 3 Mart itibarıyla da Reklam Kurulumuz toplandı. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde de bu 13 firmadan 9'u haksız fiyat artışı nedeniyle idari para cezasına çarptırıldı. Firma başına 104 bin 781 lira, toplam 943 bin lira para cezası uyguladık. Bu incelemelerimiz bundan böyle de devam edecek. Eğer aynı firma bu uygulamasına bir kez daha devam ederse cezaları 10 katına kadar çıkarma yetkimiz var"