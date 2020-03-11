N95 maske fiyatı ne kadar? FFP3 N95 maske Corona virüsü için kullanılır mı?

"İlaç ve Tıbbi Kurumu'ndan 1, ve Fethiye Devlet Hastanesi’nden 3 tane olmak üzere bize resmi şikayetler geldi. 9 tane de kendimizin yaptığı tespitler oldu. Toplamda 13 firmayı inceleme ve soruşturma altına aldık. Kendilerinden savunmalarını aldık. Ve 3 Mart itibarıyla da Reklam Kurulumuz toplandı. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde de bu 13 firmadan 9'u haksız fiyat artışı nedeniyle idari para cezasına çarptırıldı. Firma başına 104 bin 781 lira, toplam 943 bin lira para cezası uyguladık. Bu incelemelerimiz bundan böyle de devam edecek. Eğer aynı firma bu uygulamasına bir kez daha devam ederse cezaları 10 katına kadar çıkarma yetkimiz var"