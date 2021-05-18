Müzisyenlere ne kadar hibe ödenecek, hibe ödemesi ne zaman yapılacak? İşte hibe desteklerinin detayları
Pandemiden en çok etkilenen iş gruplarından biri olan müzisyenlerden için de hibe desteği yapılmasına karar verildi. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, pek çok esnaf grubuna destek müjdesi verdi. İkinci grupta yer alan müzisyenler için de bir kereye mahsus olmak üzere destek ödemesi yapılacak. Peki, müzisyenlere ne kadar hibe ödenecek, hibe ödemesi ne zaman yapılacak? İşte hibe desteklerinin detayları
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Bir yıldan uzun süredir devam eden koronavirüs pandemisinden etkilenen müzisyenler için Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı'ndan müjde geldi. Erdoğan'ın açıklamasına göre; geçimini müzik yaparak sağlayan müzisyenler, bir kereye mahsus olmak üzere 3 bin TL hibe ödemesi alacak. Şimdi söz konusu ödemelerin detayı merak konusu oldu. İşte, esnafa hibe ödemesinin ayrıntıları...
2
Erdoğan'ın müjdelediği 3 bin TL hibe başvuruları için henüz tarih ve şartlar belli olmadı.
3
Bu kapsamda resmi kurum ve kuruluşlardan açıklamalar geldikçe haberimizde detayları ile yer vereceğiz.