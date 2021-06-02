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GeriGündem Müzisyenlere 3 bin TL destek ödemesi ne zaman yapılacak? İşte müzisyenlere hibe ödemelerinde son durum
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Haber Giriş: 02 Haziran 2021 - 10:49 | 

Müzisyenlere 3 bin TL destek ödemesi ne zaman yapılacak? İşte müzisyenlere hibe ödemelerinde son durum

'Müzik Susmasın' projesi kapsamında müzisyenlere haziranda tek seferde 3 bin lira ödeme yapılacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı, "Müzik Susmasın" projesi kapsamında müzik emekçilerine haziranda tek seferde 3 bin lira ödeme yapılacağını bildirdi. Peki, müzisyenleren 3 bin TL destek ödemesi ne zaman yapılacak?

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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Müzik emekçilerimiz için 'Müzik Susmasın' sloganıyla başlattığımız proje desteği haziran ayında tek seferde 3 bin lira ödemeyle devam ediyor. Toplam destek miktarını yaklaşık 250 milyon liraya ulaştırmış olacağız." ifadeleri kullanıldı.

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Konuya dair ayrıntılar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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