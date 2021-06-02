Gündem Haber Giriş: 02 Haziran 2021 - 10:49 | 02 Haziran 2021 - 10:50

Müzisyenlere 3 bin TL destek ödemesi ne zaman yapılacak? İşte müzisyenlere hibe ödemelerinde son durum

'Müzik Susmasın' projesi kapsamında müzisyenlere haziranda tek seferde 3 bin lira ödeme yapılacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı, "Müzik Susmasın" projesi kapsamında müzik emekçilerine haziranda tek seferde 3 bin lira ödeme yapılacağını bildirdi. Peki, müzisyenleren 3 bin TL destek ödemesi ne zaman yapılacak?