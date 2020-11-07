Müzisyen Muammer Palamut hayatını kaybetti - Muammer Palamut kimdir, nereli?

MUAMMER PALAMUT KİMDİR? Amasya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Amasya Kent Araştırmaları Merkezi" projesi kapsamında çekilen belgeselde hayatını anlatmıştı. Muhammer Palamut, sadece Amasya ve çevresinde değil Türkiye'nin birçok kentinde konserler vermişti. Korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Muammer Palamut, evli ve dört çocuk babasıydı.