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Haber Giriş: 07 Kasım 2020 - 11:04 | 

Müzisyen Muammer Palamut hayatını kaybetti - Muammer Palamut kimdir, nereli?

Müzisyen Muammer Palamut, 68 yaşında hayatını kaybetti. Korona virüse yakalandığı belirlenen Muammer Palamut, 3 gündür yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Peki, Muammer Palamut kimdir, kaç yaşında?

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Şekercizade Muammer Palamut, meslek hayatıyla ilgili çekilen ve yaşamını renkli üslubuyla anlattığı 'Bir Amasya Hatıratı' adlı belgeselin yayınlanmasından yaklaşık 3 hafta sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Muammer Palamut’ın vefat haberi geldi.

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Amasya Belediyesi Konservatuar Müdürlüğü görevinde de bulunan Palamut, kılınan cenaze namazının ardından Memi Dede Mezarlığı'nda defnedildi.

3MUAMMER PALAMUT KİMDİR
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MUAMMER PALAMUT KİMDİR?

Amasya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Amasya Kent Araştırmaları Merkezi" projesi kapsamında çekilen belgeselde hayatını anlatmıştı. Muhammer Palamut, sadece Amasya ve çevresinde değil Türkiye'nin birçok kentinde konserler vermişti. Korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Muammer Palamut, evli ve dört çocuk babasıydı.

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