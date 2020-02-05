Müziğin Yıldızları belli oldu

İrem Derici “Mest Of” albümüyle ‘en iyi albüm’ ödülü aldı. Yakın dostu Merve Özbey’in pazar gecesi yapılan kınasında doyasıya eğlenen ünlü şarkıcı, “Dans etmekten bir kilo falan verdim. Ben her zaman düğün dernek oldu mu, halay başıyım. Çok güzel bir geceydi. Merve bu sektörde en kıymetlim. Ondan daha çok sevdiğim kimse yok” dedi.