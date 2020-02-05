Müziğin Yıldızları belli oldu

Müziğin Yıldızları Ödül Töreni önceki akşam Bahçeşehir Üniversitesi’nde yapıldı. Radyo programcısı Ceyhun Yılmaz’ın sunuculuğunu üstlendiği törene ünlü isimler katıldı. Gecede aralarında Armağan Çağlayan, Ertuğrul Özkök ve Işın Karaca gibi ünlü isimlerin bulunduğu jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda toplam 26 kategoride 2019 yılının en iyileri ödüllendirildi.
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Irmak Arıcı ve Mustafa Ceceli, “Mühür”le ‘en iyi düet şarkı’ ödülünü kazandı. İkiliye ödüllerini Mahmut Tuncer verdi. Mahmut Tuncer ünlü şarkıcıya yazdığı şiiri de okudu: “Birli ikili heceli, ağlıyorum gündüzlü geceli, işte karşınızda Mustafa Ceceli.”
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İrem Derici “Mest Of” albümüyle ‘en iyi albüm’ ödülü aldı. Yakın dostu Merve Özbey’in pazar gecesi yapılan kınasında doyasıya eğlenen ünlü şarkıcı, “Dans etmekten bir kilo falan verdim. Ben her zaman düğün dernek oldu mu, halay başıyım. Çok güzel bir geceydi. Merve bu sektörde en kıymetlim. Ondan daha çok sevdiğim kimse yok” dedi.
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Yurtdışında olduğu için törene katılamayan Kenan Doğulu, canlı video bağlantısı ile ‘MüzikOnAir özel ödülü’nü kabul etti. Doğulu’nun ödülünü İzzet Öz aldı
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Tuğba Özerk
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‘En iyi radyo programcısı’ ödülü Adem Metan’ın oldu. Metan’a ödülünü Pelin Batu takdim etti.
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BAU Onur Özel ödülünü Sabahat Akkiraz aldı.
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‘En iyi erkek pop müzik sanatçısı’ ödülü Bilal Sonses’e verildi.
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Ivana Sert, yeni bir single çıkaracağını söyledi: “Yeni şarkım çıkacak, düet yapacağım. Ama imzalar atılmadığı için düet yapacağım ismi şu an açıklamak istemiyorum.”
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Funda Arar, ‘MüzikOnAir jüri özel ödülü’nü kazandı.
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Ziynet Sali “Bana da Söyle” isimli şarkıyla ‘en iyi cover şarkı’ ödülüne layık görüldü. Erkan Erzurumlu ile geçen yıl eylül ayında evlenen şarkıcı, anne olmak istediğini söyledi: “Annelik isteyen her kadına Allah nasip etsin. Bir kadının annelik duygusunu tatmasını gerektiğini düşünüyorum. Çok kutsal bir duygu. Çok sağlıklı ve doğru bir zamanda olsun.”
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‘En iyi çıkış yapan pop müzik sanatçısı’ ödülünü Sura İskenderli’ye Atiye verdi.
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Zeynep Bastık, ‘en iyi kadın pop müzik sanatçısı’ ödülünü kazandı.