Müzekart GNS başvuru ekranı || Müzekart GNS başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

MÜZEKART GNS'YE NASIL BAŞVURULUR?
“18-25 yaş aralığındayım, ben de tarihe ve kültüre yolculuk yapmak istiyorum!” diyorsan 4 basit adımla hemen Müzekart GNS dijital kartına sahip olabilirsin.
MÜZEKART GNS BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ
Kayıt formunu doğru ve eksiksiz şekilde doldurunuz.
Telefonuna indireceğin “Türkiye’nin Müzeleri” uygulaması üzerinden sisteme giriş yaparak karekod alanından Müzekart GNS'ni kontrol et!
Müze gişe girişinde bluetooth bağlantısını açarak barkod oluştur tarihi ve kültürü keşfetmenin keyfini yaşamaya başla!