Müzekart GNS başvuru ekranı || Müzekart GNS başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

GENÇ NE SEVER NEDİR?

“Genç Ne Sever” platformu, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilmiş ve gençlerin sevdiği her şeyi gençlere vermeyi hedefleyen; kültür, sanat, spor, seyahat imkanlarının tamamını sunan ve gençlerin sosyalleşmelerine destek olmak amacı güden bir platformdur.