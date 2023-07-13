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Müzekart GNS başvuru ekranı || Müzekart GNS başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

Güncelleme Tarihi:

#Müzekart GNS#Müzekart GNS Başvuru#Müzekart GNS Başvurusu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2023 16:17

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 18-25 yaş arasındaki tüm gençlere ücretsiz "Müzekart GNS" verileceğini duyurdu. Müzekart GNS sahibi gençlerimizin yaz dönemi boyunca haftada en az 5 saat diledikleri mecrada gönüllülük veya branşta spor yapmaları Bakanlığımız tarafından tavsiye edilmektedir. Peki, Müzekart GNS nedir, başvurusu nasıl yapılır? İşte, Müzekart GNS başvuru ekranı ve şartları...

1/4Müzekart GNS başvuru ekranı || Müzekart GNS başvurusu nasıl yapılır, şartları neler

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 18-25 yaş arasındaki tüm gençlere ücretsiz "Müzekart GNS" verileceğini açıkladı. Müjdeyi twitter'dan duyuran Bakan Osman Aşkın Bak, "Gençler, Müzekart GNS bu yıl da ücretsiz olarak hizmetinizde! Genç Ne Sever Platformumuzla gönlünüzden geçenleri gerçekleştirmeye devam ediyoruz." dedi. Müzekart GNS başvurusu ise muzekartgns.com sayfasından yapılabilecek. Müzekart GNS başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte adım adım Müzekart GNS başvuru detayları...

2/4MÜZEKART GNS NEDİR

MÜZEKART GNS NEDİR ?

Müzekart GNS; 18-25 yaş arasındaki tüm gençlerimize “Genç Ne Sever” platformu tarafından hediye edilen, 300’den fazla müze ve ören yerini 13 Temmuz – 13 Ekim tarihleri arasında ziyaret edebilme imkanı sağlayan dijital bir karttır.

Müzekart GNS platformu, tarihinin ve kültürün kapılarını gençlerimiz için aralayacaktır.

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3/4MÜZEKART GNSYE NASIL BAŞVURULUR

MÜZEKART GNS'YE NASIL BAŞVURULUR?

“18-25 yaş aralığındayım, ben de tarihe ve kültüre yolculuk yapmak istiyorum!” diyorsan 4 basit adımla hemen Müzekart GNS dijital kartına sahip olabilirsin.

MÜZEKART GNS BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

Kayıt formunu doğru ve eksiksiz şekilde doldurunuz.

Telefonuna indireceğin “Türkiye’nin Müzeleri” uygulaması üzerinden sisteme giriş yaparak karekod alanından Müzekart GNS'ni kontrol et!

Müze gişe girişinde bluetooth bağlantısını açarak barkod oluştur tarihi ve kültürü keşfetmenin keyfini yaşamaya başla!

4/4 GENÇ NE SEVER NEDİR

GENÇ NE SEVER NEDİR?

“Genç Ne Sever” platformu, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilmiş ve gençlerin sevdiği her şeyi gençlere vermeyi hedefleyen; kültür, sanat, spor, seyahat imkanlarının tamamını sunan ve gençlerin sosyalleşmelerine destek olmak amacı güden bir platformdur.

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