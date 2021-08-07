Mutluluk sözleri 2021 - Sevgiliye, arkadaşa en güzel resimli, kısa, uzun, anlamlı ve dini huzur sözleri
Mutluluk ve huzur en güzel duygulardan biri. Karşınızdaki kişiyi mutluluk sözleri ile etkileyebilirsiniz. Sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla paylaşabileceğiniz mutluluk sözlerini sizin için derledik. İşte sevgiliye, arkadaşa en güzel resimli, kısa, uzun, anlamlı ve dini huzur sözleri...
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Sevdiklerinizi güzel sözler paylaşarak mutlu edebilirsiniz. İşte duygu ve düşüncelerinizi ifade edebileceğiniz mutluluk sözleri...