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Haber Giriş: 07 Ağustos 2021 - 17:45 | 

Mutluluk sözleri 2021 - Sevgiliye, arkadaşa en güzel resimli, kısa, uzun, anlamlı ve dini huzur sözleri

Mutluluk ve huzur en güzel duygulardan biri. Karşınızdaki kişiyi mutluluk sözleri ile etkileyebilirsiniz. Sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla paylaşabileceğiniz mutluluk sözlerini sizin için derledik. İşte sevgiliye, arkadaşa en güzel resimli, kısa, uzun, anlamlı ve dini huzur sözleri...

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1

Sevdiklerinizi güzel sözler paylaşarak mutlu edebilirsiniz. İşte duygu ve düşüncelerinizi ifade edebileceğiniz mutluluk sözleri...

İltifat sözlerine ulaşmak için tıklayın
2

Mutlu olmak için bekleme. Hayat kısa mutlu olmak için hayata pozitif bak yeterli.

3

Mutluluk sadece paylaşıldığı zaman gerçektir.

4

Mutluluğunuzu asla kaybedebileceğiniz bir şeye bağlamayın.

5

Mutluluğa giden bir yol yoktur, mutluluğun kendisi yoldur.

6

Başkalarının mutluluğundan kendine pay çıkaran insan, en mutlu insandır.

7

Mutlu olmayı yarına bırakmak, karşıya geçmek için nehrin durmasını beklemeye benzer. Nehir asla durmaz.

8

Mutluluk, bizi zorlayan kadere karşı kazanılan zaferlerin en büyüğüdür.

9

Mutlu yaşam, tutku ve korku üzerinde mantığın ve düşüncenin elde ettiği bir zaferdir.

10

Mutluluklar seninle güzel, seninle mutlulukları sevdim ben. Sen mutlu ol hep olmasan da severim seni hep.

11

Mutluluğun formülü, gerektiğinde önemsiz şeylerle meşgul olabilmektir.

12

Kimsenin seni üzemeyeceği kadar güçlü olduğunda ve sen kimseyi üzmeyecek kadar iyi olduğunda; mutlusun demektir.

13

Mutlu olmαk için mutsuzluğu bilmek gerekir.

14

Hiçbir zaman umutsuz olma kış bitince yaz gelir dert bitince mutluluk gelir.

15

Kimsenin seni üzemeyeceği kadar güçlü olduğunda ve sen kimseyi üzmeyecek kadar iyi olduğunda; mutlusun demektir.

16

Mutluluk daima yakınımızdadır, yakalamak için çoğu zaman elimizi uzatmak yeter.

17

Mutlu olmak her şeye sahip olmak değil, sahip olduklarını her şey yapabilmektir.

18

İnsan dünyada ancak dünyaya boş verdiği zaman mutlu olur.

19

Hayatta ne kadar değişirsen değiş ilk mutluluğu nerede bulduysan hep oraya çevirirsin başını.

20

Mutluluklar seninle güzel, seninle mutlulukları sevdim ben. Sen mutlu ol hep olmasan da severim seni hep.

21

Bazı mutluklar vardır sadece hayal ettiğin ve hak etmediğin için Rab'binden dileyemediğin.

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