Mutluluğa giden yol mideden geçer! İşte mutluluk veren besinler...

Zerdeçal Zerdeçal, ruh halini artıran ve depresyonla mücadele eden kurkumin içeriyor. Her gün 1 tatlı kaşığı kullanımının hem mutlulukla hem de sağlıkla oldukça yüksek bir bağlantısı var. Bu baharatı pırasa, karnabahar gibi yemeklerinize katabilir, yumurta, salata ve yoğurdun içine de ilave edebilirsiniz.