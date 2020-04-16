Mutluluğa giden yol mideden geçer! İşte mutluluk veren besinler...
Mutluluk hormanu, yani serotonin salgılanması ruh halimizi, uyku düzenimizi, iştahımızı, hafızamızı ve ilişkilerimizi olumlu yönde etkiliyor. Doğru beslenmek de serotonin salgılanmasında büyük önem taşıyor.
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1
Özellikle evden çıkamadığımız, virüs ile mücadele ettiğimiz ve stres yaşadığımız şu günlerde serotonin salgılanmasına her zaman olduğundan çok daha fazla ihtiyacımız var. Aşağıda vereceğimiz besinleri beslenme listenize dahil ederek mutluluk seviyenizi arttırabilirsiniz.
2
Kırmızı meyveler
Çilek, dut, böğürtlen gibi kırmızı meyveler, yüksek oranda antosiyanid içeriyor. Bu da depresyonu azaltıyor. Bu meyvelerin duygudurum dengeleyici ilaçlar ile benzer özellikleri de bulunuyor.
3
Bitter çikolata
Bitter çikolata, vücuda pek çok faydası olan besinlerden biri. İyi bir antioksidan kaynağı olan bitter, stres hormonu olarak da adlandırılan kortizol seviyelerini düşürüyor. Tatlı krizi anlarında da yenmesi tavsiye edilen bitter çikolatayı tüketirken porsiyon kontrolüne de dikkat edin.
4
Zerdeçal
Zerdeçal, ruh halini artıran ve depresyonla mücadele eden kurkumin içeriyor. Her gün 1 tatlı kaşığı kullanımının hem mutlulukla hem de sağlıkla oldukça yüksek bir bağlantısı var. Bu baharatı pırasa, karnabahar gibi yemeklerinize katabilir, yumurta, salata ve yoğurdun içine de ilave edebilirsiniz.
5
Kabak çekirdeği
Kabak çekirdeği en iyi triptofan kaynaklarından biri. Triptofan, sakinleştirici bir etkiye sahip olup hem rahatlatıyor hem de seratonin salgılanmasına yardımcı oluyor. Kabak çekirdeğini ara öğün olarak ya da salatalarınızda tüketebilirsiniz. Kalorisi oldukça yüksek olan kabak çekirdeğini tüketirken dikkat edin. Kabak çekirdeğinin 1 porsiyonu 1 küçük avuca eşdeğer.
6
Kefir
Kefir, içerdiği enzimler sayesinde sağlıklı bir bağırsak fonksiyonu sağlıyor. Mutlu bağırsak demek mutlu bireyler demek. Ayrıca kefir B12 vitamini ile D vitaminini de içeriyor. Günlük D vitamini ihtiyacının yüzde 25’ini karşılayabildiği için depresyonla da savaşıyor.
7
Ispanak
Ispanak, en önemli folik asit kaynaklarından biri. Bu özelliği ile de yorgunluğu azaltıyor, depresyonu hafifletiyor. Ispanağı pişirilen uzun süre ocakta tutmamaya ve tencerenin kapağını sıklıkla açmamaya dikkat edin. Ispanak ısı ile çok temas ettiğinde mineral ve vitamin kaybına uğruyor.