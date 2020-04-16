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Evdehayat
Haber Giriş: 16 Nisan 2020 - 12:14,

Mutluluğa giden yol mideden geçer! İşte mutluluk veren besinler...

Mutluluk hormanu, yani serotonin salgılanması ruh halimizi, uyku düzenimizi, iştahımızı, hafızamızı ve ilişkilerimizi olumlu yönde etkiliyor. Doğru beslenmek de serotonin salgılanmasında büyük önem taşıyor.

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Özellikle evden çıkamadığımız, virüs ile mücadele ettiğimiz ve stres yaşadığımız şu günlerde serotonin salgılanmasına her zaman olduğundan çok daha fazla ihtiyacımız var. Aşağıda vereceğimiz besinleri beslenme listenize dahil ederek mutluluk seviyenizi arttırabilirsiniz.

2Kırmızı meyveler

Kırmızı meyveler

Çilek, dut, böğürtlen gibi kırmızı meyveler, yüksek oranda antosiyanid içeriyor. Bu da depresyonu azaltıyor. Bu meyvelerin duygudurum dengeleyici ilaçlar ile benzer özellikleri de bulunuyor.

3Bitter çikolata

Bitter çikolata

Bitter çikolata, vücuda pek çok faydası olan besinlerden biri. İyi bir antioksidan kaynağı olan bitter, stres hormonu olarak da adlandırılan kortizol seviyelerini düşürüyor. Tatlı krizi anlarında da yenmesi tavsiye edilen bitter çikolatayı tüketirken porsiyon kontrolüne de dikkat edin.

4Zerdeçal

Zerdeçal

Zerdeçal, ruh halini artıran ve depresyonla mücadele eden kurkumin içeriyor. Her gün 1 tatlı kaşığı kullanımının hem mutlulukla hem de sağlıkla oldukça yüksek bir bağlantısı var. Bu baharatı pırasa, karnabahar gibi yemeklerinize katabilir, yumurta, salata ve yoğurdun içine de ilave edebilirsiniz.

5Kabak çekirdeği

Kabak çekirdeği

Kabak çekirdeği en iyi triptofan kaynaklarından biri. Triptofan, sakinleştirici bir etkiye sahip olup hem rahatlatıyor hem de seratonin salgılanmasına yardımcı oluyor. Kabak çekirdeğini ara öğün olarak ya da salatalarınızda tüketebilirsiniz. Kalorisi oldukça yüksek olan kabak çekirdeğini tüketirken dikkat edin. Kabak çekirdeğinin 1 porsiyonu 1 küçük avuca eşdeğer.

6Kefir

Kefir

Kefir, içerdiği enzimler sayesinde sağlıklı bir bağırsak fonksiyonu sağlıyor. Mutlu bağırsak demek mutlu bireyler demek. Ayrıca kefir B12 vitamini ile D vitaminini de içeriyor. Günlük D vitamini ihtiyacının yüzde 25’ini karşılayabildiği için depresyonla da savaşıyor.

7Ispanak

Ispanak

Ispanak, en önemli folik asit kaynaklarından biri. Bu özelliği ile de yorgunluğu azaltıyor, depresyonu hafifletiyor. Ispanağı pişirilen uzun süre ocakta tutmamaya ve tencerenin kapağını sıklıkla açmamaya dikkat edin. Ispanak ısı ile çok temas ettiğinde mineral ve vitamin kaybına uğruyor.

Kaynak Fotoğraflar: iStock, Pixabay

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