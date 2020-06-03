Mutlu yıllar senyorita!

KİMSE GÖRMÜYORMUŞ GİBİ DANS EDELİM Wright, Instagram sayfasında eşiyle birlikte çekilen pozlarından bir derleme paylaştı. Mark Wright "Mutlu yıllar benim "senyoritam". Seninle kimse görmüyormuş gibi dans etmeyi, kimse dinlemiyormuş gibi şarkı söylemeyi ve yarın yokmuş gibi parti yapmayı sabırsızlıkla bekliyorum" mesajını yazdı.