Mutlu yıllar senyorita!

Evliliklerini dört yıldan bu yana mutlu bir şekilde sürdüren ünlü çift şimdi de doğum günü heyecanı yaşıyor.
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HEM EĞLENCELİ HEM DUYGU DOLU
Rol aldığı pembe dizilerle adını duyuran İngiliz oyuncu Michelle Keeegan'ın 33'üncü doğum günü için eşi Mark Wright'dan hem duygu dolu hem de eğlenceli bir kutlama mesajı geldi.
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KİMSE GÖRMÜYORMUŞ GİBİ DANS EDELİM
Wright, Instagram sayfasında eşiyle birlikte çekilen pozlarından bir derleme paylaştı. Mark Wright "Mutlu yıllar benim "senyoritam". Seninle kimse görmüyormuş gibi dans etmeyi, kimse dinlemiyormuş gibi şarkı söylemeyi ve yarın yokmuş gibi parti yapmayı sabırsızlıkla bekliyorum" mesajını yazdı.
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YORUM VE BEĞENİ GELDİ
Mark Wright'ın eşi Michelle Keegan'ın yeni yaşı için yaptığı bu paylaşıma takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni geldi.
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DÜĞÜN DANSI
Bu paylaşımda en çok ilgi gören poz ise çiftin 2015 yılındaki düğünlerinde çekilen oldu. Mark Wright bu pozda eşini kollarının arasına alıp başının üstüne kaldırarak dans ederken görülüyor.
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2015'TE EVLENDİLER
Michelle Keegan ile Mark Wright, 2015 yılında İngiltere'nin Suffolk kentinde evlendi.
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MUTLU EVLİLİK
Her ikisi de oyuncu olan Keegan ve Wright, ülkelerinin en mutlu çiftlerinden biri olarak tanınıyor.