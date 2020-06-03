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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 03 Haziran 2020 - 17:57,

Mutlu yıllar senyorita!

Mutlu çiftten hayranlarını heyecanlandıran kutlama.

INSTAGRAM, BACKGRID UK

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1YENİ YAŞ HEYECANI
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YENİ YAŞ HEYECANI

Evliliklerini dört yıldan bu yana mutlu bir şekilde sürdüren ünlü çift şimdi de doğum günü heyecanı yaşıyor.

2HEM EĞLENCELİ HEM DUYGU DOLU
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HEM EĞLENCELİ HEM DUYGU DOLU

Rol aldığı pembe dizilerle adını duyuran İngiliz oyuncu Michelle Keeegan'ın 33'üncü doğum günü için eşi Mark Wright'dan hem duygu dolu hem de eğlenceli bir kutlama mesajı geldi. 

3KİMSE GÖRMÜYORMUŞ GİBİ DANS EDELİM
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KİMSE GÖRMÜYORMUŞ GİBİ DANS EDELİM

Wright, Instagram sayfasında eşiyle birlikte çekilen pozlarından bir derleme paylaştı. Mark Wright "Mutlu yıllar benim "senyoritam". Seninle kimse görmüyormuş gibi dans etmeyi, kimse dinlemiyormuş gibi şarkı söylemeyi ve yarın yokmuş gibi parti yapmayı sabırsızlıkla bekliyorum" mesajını yazdı.

4YORUM VE BEĞENİ GELDİ
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YORUM VE BEĞENİ GELDİ

Mark Wright'ın eşi Michelle Keegan'ın yeni yaşı için yaptığı bu paylaşıma takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

5DÜĞÜN DANSI
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DÜĞÜN DANSI

Bu paylaşımda en çok ilgi gören poz ise çiftin 2015 yılındaki düğünlerinde çekilen oldu. Mark Wright bu pozda eşini kollarının arasına alıp başının üstüne kaldırarak dans ederken görülüyor.

62015TE EVLENDİLER
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2015'TE EVLENDİLER

Michelle Keegan ile Mark Wright, 2015 yılında İngiltere'nin Suffolk kentinde evlendi. 

7MUTLU EVLİLİK
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MUTLU EVLİLİK

Her ikisi de oyuncu olan Keegan ve Wright, ülkelerinin en mutlu çiftlerinden biri olarak tanınıyor.

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