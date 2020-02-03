Teknoloji Foto: Pixabay Haber Giriş: 02 Şubat 2020 - 22:37 , / 02 Şubat 2020 - 22:37

Mutlaka öğrenin: İşte telefonların şaşırtan radyasyon değerleri

Amerikan gazetesi Chicago Tribune'nin 3G ve 4G bağlantıya sahip çeşitli telefon modelleri üzerinde yapılan araştırmadan derlenen bilgilere göre, cep telefonlarının Federal İletişim Komisyonu (FCC) tarafından belirlenen üst sınırdan daha fazla radyasyon yaydığı ve bu değerlerin şirketlerin açıkladığı miktarların çok üzerinde olduğu belirlendi.