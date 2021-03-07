Müthiş hikaye! Mezarlıkta çiçek satarak kızını Oxford’da okutuyor…

‘ANNEM, BİZİM İÇİN ZORLUKLARLA MÜCADELE ETTİ’ Annesinin hem ağabeyini hem de kendisini okutmak için bin bir türlü zorluklarla mücadele ettiğine şahit olduklarını söyleyen Oxford Üniversitesi 5’inci sınıf öğrencisi Merve Bozkurt (25), ''Annem zorluklarla mücadele ederek, bizi bu günlere kadar getirdi. Annem kendi emekleriyle çiçek ekiyor, topluyor ve gelip burada satıyor, bazen de çiçek toplamak için dağa gider. Ağabeyim de üniversite mezunu. Şu an astsubay, Hakkari’de görev yapıyor. Annem iki çocuğuna da fazla düşkündür, onun için her şey biziz, ailesine çok düşkündür. Beraber bizim için mücadele ediyorlar” dedi.