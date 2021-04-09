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PICTURE ALLIANCE
Haber Giriş: 09 Nisan 2021 - 17:03 | 

Mutfak masasında doğmuştu: 73 yıl dünyanın en güçlü kadınının yoldaşı oldu

Dünya arenasının en renkli simalarından biri için perde kapandı. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth ile o henüz tahta çıkmadan önce hayatını birleştiren Philip Mountbatten, 99 yaşında hayata veda etti. 10 Haziran'daki doğum gününe kısa bir zaman kala gözlerini yuman Edinburgh Dükü Prens Philip geride, zaman zaman çalkantılarla dolu uzun bir ömür bıraktı. Peki kimdi bu, tam 73 yıl boyunca dünyanın en güçlü kadını olarak nitelendirilen Kraliçe 2. Elizabeth'in yoldaşı olan Prens Philip.

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199 YILLIK HAYATIN SATIR BAŞLARI

99 YILLIK HAYATIN SATIR BAŞLARI

İngiltere Kralı 6. George'un kızı Prenses Elizabeth ile evlenmek uğruna askeri kariyerine veda eden Prens Philip, dünyaya gözlerini 1921 yılının Haziran ayında Yunanistan Prensi olarak açtı. Ama aslına bakılırsa damarlarında Yunan kanı da dolaşmıyordu. Ailesinin kökenleri farklı ülkelerden geliyordu. Prens Philip'in uzun hayatının satır başlarına bir bakalım.

2MUTFAK MASASINDA DÜNYAYA GELDİ

MUTFAK MASASINDA DÜNYAYA GELDİ

Prens Philip 10 Haziran 1921'de Korfu adasındaki Mon Repos'ta bulunan aile evinde dünyaya geldi. Bir iddiaya göre annesi onu evlerinin mutfağında bulunan yemek masasının üzerinde doğurmuştu. Philip bir yaşına geldiğinde ailesiyle birlikte ülkeden sürüldü.

3ÜLKEDEN KAÇMAK ZORUNDA KALDILAR

ÜLKEDEN KAÇMAK ZORUNDA KALDILAR

Babası Prens Andrew, Yunan ordusunda korgeneral rütbesiyle hizmet veriyordu. Türk- Yunan savaşı sırasında ordunun aldığı ağır yenilgiden sonra ihanetle suçlandı ve sonunda da ülkeden kaçmak zorunda kaldı.

4BİR YAŞINDA İNGİLİZ SAVAŞ GEMİSİYLE SÜRGÜNE GİTTİ

BİR YAŞINDA İNGİLİZ SAVAŞ GEMİSİYLE SÜRGÜNE GİTTİ

Philip o sırada henüz bir yaşındaydı ve sonradan Prens unvanı alacak olan sarışın, mavi gözlü küçük bebek, eski bir meyve kutusundan yapılmış derme çatma bir karyola içinde, bir İngiliz savaş gemisiyle ailesinin yanında sürgüne gitti. 

5ELİZABETHİN UZAKTAN KUZENİ

ELİZABETH'İN UZAKTAN KUZENİ

Her ne kadar Yunan Prensi olarak anılsa da ailesinin kökenleri Danimarka, Almanya ve Rusya'ya uzanıyor. Prens Philip, babası Prens Andrew ile annesi Battenberg Prensesi Alice'in tek erkek çocuğuydu. Kendisinden başka dört tane ablası vardı. Aslında Prens Philip, Kraliçe 2. Elizabeth'in de üçüncü dereceden kuzeniydi. Anne tarafından büyük annesi olan Hesse Prensesi Victoria, İngiltere Kraliçesi Victoria'nın da torunuydu. 

6EVDE Mİ NE DEMEK İSTİYORSUNUZ

'EVDE Mİ? NE DEMEK İSTİYORSUNUZ?'

Prens Philip, ailesiyle birlikte Korfu adasından ayrıldıktan sonra uzun süre dünyanın farklı yerlerinde yaşadı. Bir süre Paris yakınlarında, Danimarka Prensesi olan teyzesinin sağladığı bir evde yaşadılar. Sonra da hep farklı farklı ülkelerde farklı şehirlerde geçti çocukluğu. Yıllar sonra bir röportajda kendisine "Evde hangi dilin konuşulduğu" sorulduğunda buna "Evde mi? Ne demek istiyorsunuz?" diye yanıt verdi. 

7SIK SIK ÜLKE DEĞİŞTİRDİ

SIK SIK ÜLKE DEĞİŞTİRDİ

Philip, sekiz yaşına geldiğinde üç yıllığına İngiltere, Surrey'de bir okula gönderildi. Fakat daha sonra dört kız kardeşinin de evlenip hayat kurduğu Almanya'ya taşındı. Orada da bir süre kaldıktan sonra tekrar İngiltere'ye döndü. İskoçya'da bir okula yerleşti. O dönemde ailesini seyrek olarak gören Philip yine de mutsuz bir çocukluk geçirmedi. Okulunda sportmenliği ile de dikkat çekti. Hokey ve kriket takımlarında yer aldı.

8AİLESİNDEN UZAKTA BİR YALNIZ ÇOCUK

AİLESİNDEN UZAKTA BİR YALNIZ ÇOCUK

Amcası Lord Mountbatten, İngiltere'nin önde gelen denizcilerinden biriydi. Philip'in de genç yaşta bu konuya ilgi duymasında onun önemli rolü oldu. Philip tam hayatını yoluna koymuş görünürken yine bir trajedinin ortasında buldu kendini. 16 yaşına geldiğinde ablası Cecile ve kocası bir uçak kazasında hayatlarını kaybetti. Ondan kısa bir süre sonra da amcası ve koruyucusu olan George Mountbatten 46 yaşında kanserden öldü.

9GENÇ YAŞINDA RÜTBESİ YÜKSELDİ

GENÇ YAŞINDA RÜTBESİ YÜKSELDİ

Philip okuldan ayrıldı ve Britanya Kraliyet Denizcilik Koleji'ne girdi. Sonra da Kraliyet Deniz Kuvvetleri'nde görev yapmayı sürdürdü. Bu alanda da kısa sürede başarılı bir kariyere sahip oldu. 16 Temmuz 1942 tarihinde teğmenliğe yükseldi. Aynı yılın ekim ayında, 21 yaşındayken Kraliyet Donanmasının en genç teğmenlerinden birisi olarak, HMS Wallace gemisinde teğmen oldu. 

10ASKERİ BAŞARILAR

ASKERİ BAŞARILAR

Sicilya işgali sırasında, Temmuz 1943'te, HMS Wallace gemisinin ikinci komutanı olarak bir gece bombardıman saldırısında gemisini kurtardı. 1944 yılında, 27. Destroyer Flotilla İngiliz Pasifik filosu ile hizmet yapan ve yeni destroyer olan HMS Whelp gemisine geçti. Japonya'nın teslim anlaşması imzalandığı zaman Tokyo Körfezi'nde bulundu. Ocak 1946 yılında Philip, gemisi ile Birleşik Krallık'a döndü ve HMS Kraliyet Arthur, Corsham, Wiltshire Astsubay Okulu'nda okutman olarak çalıştı

11BÜTÜN GÖREVLERİNDEN FERAGAT ETTİ

BÜTÜN GÖREVLERİNDEN FERAGAT ETTİ

Savaştan sonra, Mart 1947'de Philip, bütün sıfatlarından feragat ederek, İngiliz büyükannesi ve büyükbabasının soyadlarını kullandı. Bundan sonra "Teğmen Philip Mountbatten" olarak anılmaya başlandı. Aynı yıl, Prenses Elizabeth Alexandra Mary ile dolayısıyla İngiliz tahtının varisi ile evlendi.

12TANIŞTIKLARINDA ELIZABETH 17 YAŞINDAYDI

TANIŞTIKLARINDA ELIZABETH 17 YAŞINDAYDI

1943 yılının Noel'inde 17 yaşındaki Prenses Elizabeth ile ilk kez karşılaştı. Gidecek başka bir yeri olmadığı için kuzeni David Milford Haven ile birlikte Windsor Şatosu'na gitti. Partilerle ve eğlenceyle geçen o hafta sonu Philip'in hayatı için de bir dönüm noktası oldu.

13KRALİYET AİLESİ ÖNCE TEMKİNLİ YAKLAŞTI

KRALİYET AİLESİ ÖNCE TEMKİNLİ YAKLAŞTI

Aynı yıl yaz sonlarında Kraliçe, onu Balmoral Şatosu'na davet etti. Bazı kaynaklara göre de o dönemde Kraliçe'ye hitaben bir mektup yazdı Philip. "Savaşta bağışlanmak ve zaferi görmek, dinlenmek ve kendimi yeniden toparlamak için bir şans verildi" satırlarına yer verdi mektubunda. Bazı kaynaklara göre o sırada Elizabeth'e aşık olduğunu da itiraf etmişti. Aile bu konuya temkinli yaklaştı ve Elizabeth 21 yaşına gelene kadar beklemeleri tavsiye edildi.

14KRALIN SAYGISINI KAZANDI

KRAL'IN SAYGISINI KAZANDI

Aslında başlarda Kral 6. George ile eşi Kraliçe Elizabeth'in, kızlarının Philip ile evlenmesiyle ilgili endişeleri vardı. Bu genç adamı eğitimsiz, kaba, kötü huylu ve büyük olasılıkla kızlarına sadık olmayacak biri olarak görüyorlardı. Fakat sonra Kral 6. George, Philip'in samimi tavrını ve mizah sever yanını taktir etti.  Prenses Elizabeth ve Prens Philip 1947 yılında evlendiler. Philip o sırada deniz kuvvetlerindeki görevini sürdürüyordu. Fakat Kral 6. George ölüp yerine eşi Kraliçe 2. Elizabeth adıyla geçince onun için de bu göreve veda etme zamanı geldi. Evlilikten sonra Edinburgh Dükü unvanını aldı. 

1573 YILLIK EVLİLİK

73 YILLIK EVLİLİK

Çiftin evliliği Philip ölünceye kadar sürdü. Zaman zaman kendisiyle ilgili aldatma söylentileri çıksa da bunlar dört duvar arasında halledildi. Çift, ölüm onları ayırıncaya kadar güzel ve zor günleri paylaşmayı sürdürdü. 

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