Mutfak masasında doğmuştu: 73 yıl dünyanın en güçlü kadınının yoldaşı oldu

KRALİYET AİLESİ ÖNCE TEMKİNLİ YAKLAŞTI Aynı yıl yaz sonlarında Kraliçe, onu Balmoral Şatosu'na davet etti. Bazı kaynaklara göre de o dönemde Kraliçe'ye hitaben bir mektup yazdı Philip. "Savaşta bağışlanmak ve zaferi görmek, dinlenmek ve kendimi yeniden toparlamak için bir şans verildi" satırlarına yer verdi mektubunda. Bazı kaynaklara göre o sırada Elizabeth'e aşık olduğunu da itiraf etmişti. Aile bu konuya temkinli yaklaştı ve Elizabeth 21 yaşına gelene kadar beklemeleri tavsiye edildi.