Mutasyona uğrayan koronavirüs belirtileri neler? Gün gün corona virüs belirtilerinde nefes darlığı aylar sonra bile görülebiliyor!

KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ AYLAR SONRA BİLE GÖRÜLEBİLİYOR New York Sağlık Departmanı, korona virüse yakalanan birçok hastanın iyileştikten aylar sonra dahi ciddi sağlık sorunları yaşadığı konusunda doktorları uyardı.



Dünyada en fazla korona virüs vakasının ve can kaybının görüldüğü ABD’de New York Sağlık Departmanı, daha önce korona virüse yakalanmış olan birçok hastada iyileştikten aylar sonra dahi nefes alma ve diğer solunum problemleri, kalple ilgili rahatsızlıklar, kan pıhtılaşması, uyku bozukluğu ve kronik yorgunluk sendromu, zihinsel yönelim bozukluğu, eklem ve kas ağrısı, depresyon ve TSSB (travma sonrası stres bozukluğu) gibi ciddi sağlık sorunları tespit edildiği konusunda doktorları uyardı.



New York Sağlık Departmanı’nın sağlık personeli için hazırladığı kılavuzda, “Hafif, orta veya şiddetli bir şekilde Covid-19'u atlatan hastaların büyük bir kısmında kalıcı semptomlar görülmeye devam ediliyor. Covid-19 "uzun taşıyıcıları” olarak adlandırılan bu hastalar, enfeksiyonun şiddetli dönemini atlattıktan sonra çeşitli kalıcı etkileri taşımaya devam ediyor" ifadeleri yer aldı. Sağlık Departmanı, semptomların kişiden kişiye değiştiğinin, anatomik olarak çeşitli, tahmin edilemez veya teşhis edilmesi zor olabileceğinin altını çizdi. Genç hastaların, hastalık sonrası normal sağlık durumlarına dönemediğini vurgulayan New York Sağlık Departmanı, bu sürecin ciddiye alınması ve uygun şekilde tedavi edilmesi konusunda uyardı. Kılavuzda, Covid-19 sonrası enfeksiyon konusunda deneyimi olan uzmanlar veya kliniklerle koordinasyon önerisi de yer aldı.