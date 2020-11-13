Mustafa Topaloğlu son dakika sağlık durumu nasıl? Mustafa Topaloğlu hakkında açıklamalar

MUSTAFA TOPALOĞLU’NUN SAĞLIK DURUMU Bir sabah programına konuk olan Mustafa Topaloğlu, yayın sonrası kalp krizi geçirdi. İlk müdahale kuliste kanalın doktoru tarafından yapıldı, ardından da ambulansla Şişli Etfal Hastanesi’ne kaldırıldı. Topaloğlu anjiyo olacak.



Ünlü türkücünün oğlu Çağlayan Topaloğlu, hastane önünde gazetecilere yaptığı açıklamada " Şu an anjiyo yapılıyor. Kalp krizi geçirdi. İnşallah güzel haberler alacağız" dedi.



Ünlü isim 2 yıl önce de kalp krizi geçirmişti.