Mustafa Topaloğlu son dakika sağlık durumu nasıl? Mustafa Topaloğlu hakkında açıklamalar
Mustafa Topaloğlu ile ilgili son dakika açıklamasının ardından ünlü ismin sevenleri araştırmalarını hızlandırdılar. Bir sabah programına konuk olan ünlü isim yayın sonrası kalp krizi geçirdi. Mustafa Topaloğlu'nun oğlu Çağlayan Topaloğlu konu ile ilgili açıklama yaptı. İşte 1957 yılında Artvin’in Hopa ilçesinde dünyaya gelen ünlü türkücü ile ilgili son açıklamalar
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Mustafa Topaloğlu’nun sağlık durumu ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. 2 yıl önce de kalp krizi geçiren ünlü türkücünün oğlu Çağlayan Topaloğlu, hastane önünde gazetecilere yaptığı açıklamada ‘Şu an anjiyo yapılıyor. Kalp krizi geçirdi. İnşallah güzel haberler alacağız.’ dedi.
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MUSTAFA TOPALOĞLU’NUN SAĞLIK DURUMU
Bir sabah programına konuk olan Mustafa Topaloğlu, yayın sonrası kalp krizi geçirdi. İlk müdahale kuliste kanalın doktoru tarafından yapıldı, ardından da ambulansla Şişli Etfal Hastanesi’ne kaldırıldı. Topaloğlu anjiyo olacak.
Ünlü türkücünün oğlu Çağlayan Topaloğlu, hastane önünde gazetecilere yaptığı açıklamada " Şu an anjiyo yapılıyor. Kalp krizi geçirdi. İnşallah güzel haberler alacağız" dedi.