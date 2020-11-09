Mustafa Topaloğlu eşini darp etti mi? 'Elim kırılsaydı...'
Ünlü türkücü Mustafa Topaloğlu Sorgu Sual programına konuk oldu. Yaptıkları ve söyledikleri her dönem olay olan Topaloğlu, programda Merve Şahin ve Melis Özcan’ın kendisine yönelttiği sorulara şaşırtıcı cevaplar verdi.
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1
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‘UZAYLI DÜNYAYA LAZIMDI’
Uzaylı türkücü lakabıyla tanınan Mustafa Topaloğlu’na programda ‘Uzayla ilgili herhangi bir hikâyeniz olmadan nasıl uzaylı türkücü oldunuz?’ sorusu sorulduğunda, Topaloğlu ‘Siz başarıyı düşünmezsiniz, başarıyı düşündüğünüz zaman başarılı olamazsınız siz bir şey yaparsınız o şey iyi bir şey ise mutlaka sizi ödüllendirir. Uzaylı kelimesinin anlamına gelince uzaylı dünyaya lazımdı, lazım olduğum için söyledim.’ diyerek yanıt verdi.
2
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‘BİR KADINDAN DAHA KADIN DEĞİLSİN!’
Programda Topaloğlu’na yıllar önce Bülent Ersoy ile arasında geçen polemik sorulduğunda “Bülent Ersoy, kadınlardan daha kadınım’ dedi, kadınlara hakaret etti. Çünkü öyle bir dünyaya geliş şekli yok. Bir kadından daha kadınım dediği zaman orada dururum çünkü değilsin!”
3
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‘ELİM KIRILSAYDI DA O ELİMİ SALLAMASAYDIM!’
Özel hayatıyla da magazin basınında yer alan Mustafa Topaloğlu geçtiğimiz yıllarda imam nikâhlı eşi Derya hanımı darp ettiği iddiasıyla gündeme bomba gibi düşmüştü. Sorgu Sual programında kendisine yöneltilen ‘20 yıllık hayat arkadaşınız Derya hanıma yumruk attınız mı? Elim çarptı savunmasını vicdanınızı rahatlatmak için uydurdunuz mu?’ sorularına ‘Neyse onu söylüyorum, keşke o elimi sallamasaydım, elim kırılsaydı da o elimi sallamasaydım, pişmanlığım var tabi ki. Ama kaza olduğunu da bildiğim için, insan hali kazalar olabiliyor, ne anlatırsan anlat anlamazsa Melahat birinde kabahat bulacak.’ diyerek yanıtladı.
4
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‘RAPÇİLERLE KAFA YAPTIM!’
Son şarkısı 'Ya Herro Ya Merro'ya çektiği klibiyle gündem olan Topaloğlu’na programda ‘Rapçi mi oldunuz yani?’ diye sorulduğunda ‘O klibimde rapçilerle kafa yaptım, rap şarkıları daha dünyada yokken benim rap şarkım vardı. Ama adına rap dememiştik. Ben bu şarkıları yaptığımda dünyada rap yoktu. Demek ki biz rapi hep olarak onlardan önce yaptık.’ diyerek müzik piyasasındaki yeni bir tartışmanın ateşini fitilledi.
5
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‘GÖRÜNDÜĞÜM GİBİ BİR ERKEĞİM’
Kaşına dövme yaptıran ve saçlarını boyatan Mustafa Topaloğlu’na ‘Metroseksüel bir erkek misiniz?’ diye sorulduğunda Uzaylı Türkücü ‘Hayır metroya binemiyoruz ama seksüelide anlamam ben göründüğüm gibi bir erkeğim.’ diye yanıtlayarak sunucuları ve izleyicileri güldürdü.