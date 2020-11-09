Mustafa Topaloğlu eşini darp etti mi? 'Elim kırılsaydı...'

‘ELİM KIRILSAYDI DA O ELİMİ SALLAMASAYDIM!’ Özel hayatıyla da magazin basınında yer alan Mustafa Topaloğlu geçtiğimiz yıllarda imam nikâhlı eşi Derya hanımı darp ettiği iddiasıyla gündeme bomba gibi düşmüştü. Sorgu Sual programında kendisine yöneltilen ‘20 yıllık hayat arkadaşınız Derya hanıma yumruk attınız mı? Elim çarptı savunmasını vicdanınızı rahatlatmak için uydurdunuz mu?’ sorularına ‘Neyse onu söylüyorum, keşke o elimi sallamasaydım, elim kırılsaydı da o elimi sallamasaydım, pişmanlığım var tabi ki. Ama kaza olduğunu da bildiğim için, insan hali kazalar olabiliyor, ne anlatırsan anlat anlamazsa Melahat birinde kabahat bulacak.’ diyerek yanıtladı.