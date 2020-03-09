Mustafa Sandal’ı kim gaza getirdi? Emina kimi kastetti?

Bu kavga mezara kadar gider Cengiz Semercioğlu:

Bu kavganın, bu tartışmanın mührü zamanı yok. Bitmedi, bitmiyor, bitmeyecek. Biz dinlemekten yorulduk bu hikayeyi ama Yeşim Salkım anlatmaktan yorulmadı. Allah uzun ömürler versin, taraflar öbür dünyaya göç edene kadar bu tartışma bitmeyecek. Ama bu haliyle seyirciyi heyecanlandırmıyor artık. Gülben çıkıp “Evet kardeşim, senin eski kocanla beraber oldum” diyerek yeni bir fasıl açmazsa bu tartışma bayıcı olmaya devam eder.

Onur Baştürk:

Valla yıllarca tenis maçı gibi izledik durduk bu polemik maçını. Hâlâ da zevkle izliyoruz. Ama artık hafiften kabak tadı vermeye başladı tabii. Yeşim Salkım özür noktasına geldiyse yakında sular durulabilir gibi geldi. Lakin Gülben Ergen’in de çıkıp özür dileyeceğini sanmam. Yani bu maçın daha çok uzatması olur.

Ömür Gedik:

Bu polemik bitmez. Ünlüler dünyası gelgitlidir, bu dünyada küslükler, kavgalar geçicidir. Bir bakmışsınız ki dünkü küsler bugün el ele kol kola geziyor. Ama Yeşim Salkım ve Gülben Ergen’inki istisna bir durum. Bitmez, mezara kadar gider bu kavga.