Mustafa Sandal'dan samimi açıklamalar: Çocuklarımı okula bırakıp, okuldan almayı özledim

◊ Etrafınızda koronavirüse yakalanan var mı?



- Çok şükür, etrafımdan bu hastalığa yakalanan birini duymadım. Ama gelişmeler beni çok ürkütüyor. Dünya genelinde 1 milyondan fazla vaka, 50 binin üzerinde ölüm var. Adeta doğa, insanoğlundan intikam alıyor! Geleceğimiz açısından korkutucu bir durum. Ülkemizdeki kıymetli profesörlerimizi, insanlarımızı kaybettik. Onlar için çok üzülüyorum. Evet, bugünler geçecek ama umarım geçtiğinde artık doğaya daha iyi davranır ve Allah’a daha çok şükrederiz. Yaman ve Yavuz’la her gece dua ediyoruz sevdiklerimize ve ülkemize bir şey olmasın, bu virüs belasından kurtulalım diye. Her şey yoluna girdiğinde de hatalarımızı tekrarlamamalıyız.