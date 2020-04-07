Mustafa Sandal'dan samimi açıklamalar: Çocuklarımı okula bırakıp, okuldan almayı özledim
Mustafa Sandal, Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının duyurulduğu günden bu yana dışarı çıkmıyor. Evinde oğulları Yaman ve Yavuz’la vakit geçiren ünlü şarkıcıyla karantina günlerini, gelecek planlarını, özlemlerini konuştuk. Ve tabii ki sağlıkçılar için yazdığı “Yanında” şarkısını da...
◊ Kaç gündür karantinadasınız? - Türkiye’deki ilk vaka açıklandığı günden bu yana çocuklarımla evde karantinadayız. Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı tüm tedbirleri uyguluyoruz.
◊ Nasıl geçiyor günleriniz peki? Evde daha önce yapmadıklarınızı yapmaya başladınız mı; yemek ya da ütü gibi? - Ütü yapmadım! (Gülüyor) Ama oğullarıma kahvaltı hazırlamaya çalıştım. Genelde paket servis kullanıyoruz. Ama hijyen kurallarına uyarak yapıyoruz her şeyi...
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◊ Ne öğretti bu süreç? - Evde uzun süre zaman geçirmeyi unuttuğumuzu fark ettim. Kendi kendimizle baş başa kalmak, iç sesimizle hesaplaşmak, bu süreç çok yardımcı oldu.
Bir de insan doğaya karşı nasıl haksızlıklar yaptığını görüyor bu süreçte. Denizi kirleten, hayvanlara kötü davranan, çevreye zarar veren insanoğlu, yaptıklarına uzaktan baktığında umarım yanlışını anlıyordur. Yeni bir dünya bekliyor bizi dışarıda. Her şey düzeldiğinde, yepyeni bir dünya kuracağız kendimize...
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DOĞA İNSANOĞLUNDAN İNTİKAM ALIYOR
◊ Çocuklarınız sizinle beraber mi kalıyor?
- Çocuklarımızın 2 hafta bende, 2 hafta annelerinde kalmasına karar verdik. Yaman ve Yavuz, karantinanın ilk döneminde benim yanımdaydı. Uzaktan eğitim konusunda onlara yardımcı oldum, zaman zaman eşlik ettim. Evde oyunlar oynadık, birlikte spor yaptık. Birlikte keyifli vakit geçiriyoruz.
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◊ Etrafınızda koronavirüse yakalanan var mı?
- Çok şükür, etrafımdan bu hastalığa yakalanan birini duymadım. Ama gelişmeler beni çok ürkütüyor. Dünya genelinde 1 milyondan fazla vaka, 50 binin üzerinde ölüm var. Adeta doğa, insanoğlundan intikam alıyor! Geleceğimiz açısından korkutucu bir durum. Ülkemizdeki kıymetli profesörlerimizi, insanlarımızı kaybettik. Onlar için çok üzülüyorum. Evet, bugünler geçecek ama umarım geçtiğinde artık doğaya daha iyi davranır ve Allah’a daha çok şükrederiz. Yaman ve Yavuz’la her gece dua ediyoruz sevdiklerimize ve ülkemize bir şey olmasın, bu virüs belasından kurtulalım diye. Her şey yoluna girdiğinde de hatalarımızı tekrarlamamalıyız.
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ŞARKIM, ACIMASIZ DÜŞMANA KARŞI ÖN CEPHEDE ÇARPIŞAN KAHRAMANLARA
◊ Bu süreçte sağlık çalışanları için de bir şarkı yaptınız. Nasıl bir çalışma oldu, biraz bahseder misiniz?
- Karşımızda bir düşman var. Gözle görülmüyor ama tüm dünyayı eve kapatan ve maalesef insanları öldüren acımasız bir düşman bu! Tüm dünya çaresizken, ön cephede savaşan kahramanlarımız; sağlık çalışanlarımız. Meslek aşkıyla, kendi canlarını tehlikeye sokan o fedakar insanlar için ben de bir şey yapmak istedim. Karantina şartlarında bir şarkı yazdım. “Yanında” adlı bu şarkının her cümlesi onlara ithafen yazıldı.
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◊ Melis Fis ve Defkhan da projeye dahil oldu... - Hepimiz okumaları evde yaptık. Klip için de herkes evde kendini çekti, sonra o görüntüleri montajda birleştirdik. Çok profesyonel bir iş çıktı ortaya. Şarkının müziğini ve aranjesini evde kendim yaptım. Türkiye’de karantina şartlarında yapılan ilk 8D audio çalışması oldu. İlk günden çok güzel tepkiler aldık.
◊ Bu şarkı bir sosyal sorumluluk projesi aynı zamanda... - Evet, şarkının dijital satış ve YouTube izlenme gelirlerini sağlıkçılara bağışlayacağız.
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SAHİLDE KOŞARKEN “OH BE ÖZGÜRÜM” DİYE BAĞIRACAĞIM
◊ Karantina sürecinde en çok ne yapmayı özlediniz? Hayat normale döndüğünde özgürce yapmak istediğiniz neler var?
- Eşofmanlarımı giyip, kulaklığımı takıp, Arnavutköy’den başlayarak saatlerce sahilde koşmak istiyorum. Şöyle havayı doya doya içime çekip “Oh be özgürüm” diye bağırmak geliyor içimden. Bir de çocuklarımı okula bırakıp, okuldan almayı özledim. Meğer ne kadar kıymetliymiş küçük bir rutin gibi gördüğümüz şeyler...
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2018 yılında boşanan Emina Jahovic ve Mustafa Sandal’ın Yaman ve Yavuz adlı iki oğulları var.