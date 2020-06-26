650 metrekare bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki villada 6 oda ve 2 salon var. 2008 yÄ±lÄ±nda evlendiÄŸi iki Ã§ocuÄŸunun annesi Emina Jahovicâ€™ten ayrÄ±ldÄ±ktan sonra villayÄ± Ã§ok bÃ¼yÃ¼k olduÄŸu iÃ§in kiraya veren Sandal, evin satÄ±ÅŸÄ±ndan gelecek parayla iki oÄŸluna Ulus Savoy Sitesiâ€™nden iki ayrÄ± daire satÄ±n alacak.Â