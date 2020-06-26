Mustafa Sandal ultra lüks villasÄ±nÄ± sattÄ±! Ä°ÅŸte fiyatÄ±...
Ã‡ubuklu Vadiâ€™deki villasÄ±nÄ± 4 milyon dolara satÄ±ÅŸa Ã§Ä±karan Mustafa Sandal, evi kiracÄ±sÄ± Dikran Masisâ€™e sattÄ±! Evden Ã§Ä±kmak istemeyen Masis, yaptÄ±ÄŸÄ± sÄ±kÄ± pazarlÄ±kla villayÄ± 3 milyon dolara aldÄ±.
Mustafa Sandal, Ã‡ubuklu Vadiâ€™de bulunan dÃ¶rt katlÄ± villasÄ±nÄ± 4 milyon dolara satÄ±ÅŸa Ã§Ä±karmÄ±ÅŸtÄ±.
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AldÄ±ÄŸÄ±m duyumlara gÃ¶re Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± evini kiracÄ±sÄ±na satÄ±yormuÅŸ. SattÄ±ÄŸÄ± kiÅŸi ise salgÄ±n nedeniyle TÃ¼rkiyeâ€™deki 1447 kiracÄ±sÄ±ndan kira almayan Ã¼nlÃ¼ emlak zengini Dikran Masis!
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Ä°Ã§ mimar eÅŸi Yasemin Masis zevkine gÃ¶re dekore ettiÄŸi villadan ve Ã§ok sevdiÄŸi siteden taÅŸÄ±nmak istemeyince, Dikran Bey ev sahibi Mustafa Sandalâ€™la masaya oturup sÄ±kÄ± bir pazarlÄ±kla evi 3 milyon dolara satÄ±n almÄ±ÅŸ.
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650 metrekare bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki villada 6 oda ve 2 salon var. 2008 yÄ±lÄ±nda evlendiÄŸi iki Ã§ocuÄŸunun annesi Emina Jahovicâ€™ten ayrÄ±ldÄ±ktan sonra villayÄ± Ã§ok bÃ¼yÃ¼k olduÄŸu iÃ§in kiraya veren Sandal, evin satÄ±ÅŸÄ±ndan gelecek parayla iki oÄŸluna Ulus Savoy Sitesiâ€™nden iki ayrÄ± daire satÄ±n alacak.Â