Mustafa Sandal: Emina’yla yeniden evlenmem

Ateş’in “Emina Jahoviç ile yeniden evlenmeyi düşünür müsün?” sorusuna Sandal, “Hayır, bence hayır” yanıtını verdi ve ekledi: “Emina’yı ilk gördüğümde çok sevdim. Büyük de bir aşk yaşadık. Bu aşkı başka bir formda yaşamaya devam ediyoruz.