Mustafa Sandal: Emina’yla yeniden evlenmem

Mustafa Sandal, Jülide Ateş’in programına konuk oldu. Şarkıcı eski eşi Emina Jahoviç ile yeniden evlenmeyi düşünmediğini ve başka bir kadından da baba olmayacağını açıkladı.
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1
Mustafa Sandal, Jülide Ateş’in sunduğu “40” programına konuk oldu. Ünlü şarkıcı, Emina Jahoviç’le olan evliliğinden ayrılığına, çocuklarından müzik hayatına kadar pek çok soruyu cevapladı.
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Ateş’in “Emina Jahoviç ile yeniden evlenmeyi düşünür müsün?” sorusuna Sandal, “Hayır, bence hayır” yanıtını verdi ve ekledi: “Emina’yı ilk gördüğümde çok sevdim. Büyük de bir aşk yaşadık. Bu aşkı başka bir formda yaşamaya devam ediyoruz.
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Aşk bitti, sevgi kaldı. Boşanmamızın 8-9 ay öncesinde zaten ayrılmıştık. Başka bir kadından da baba olmam. Geç baba oldum.”
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Ünlü şarkıcı karantina döneminde evini müzik stüdyosuna çevirdiğini ve oradan çalıştığını söyledi.