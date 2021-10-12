Mustafa Kut’u kim, nasıl öldürdü? Müge Anlı'da geçen Mustafa Kut olayının detayları

Mustafa Kut cinayetiyle ilgili yeni bir gelişme yalandı. Kut'un madde kullanan Sezer Kaya tarafından öldürüldüğü iddia edildi. Ersin Bey, Sezer Bey'in kafası iyiyken kendi yanına geldiğini, yanında bir yasaklı maddeyi kullandığını, gözlerinin dönmüş olduğunu, o anı hatırlamak bile istemediğini, Sezer Bey'in dişlerinin takırdadığını, iki sefer "Çok pişmanım" dediğini, niye pişmansın dediğini, "Sıçancı Mustafa'yı nasıl öldürdüğümü biliyor musun" dediğini ileri sürdü. Daha önce canlı yayına katılan Sezar Kaya ise cinayet suçlusu olarak Ersin Çetinkaya'yı işaret etmişti. Birbirini suçlayan ikilinin ifadeleri şüpheleri arttırdı.