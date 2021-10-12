Mustafa Kut’u kim, nasıl öldürdü? Müge Anlı'da geçen Mustafa Kut olayının detayları
Balıkesir'in Havran'a bağlı Kalabak Mahallesi'nde yaşayan 50 yaşındaki çiftçi Mustafa Kut, 25 Temmuz 2018 tarihinde, tarlasına bir kilometre mesafede sırtından vurularak öldürülmüştü. Henüz aydınlatılamayan Mustafa Kut cinayetiyle ilgili çarpıcı iddia gündeme geldi. Kendi ismi de iddialara karışan Ersin Bey, “katil Sezerdir, neden öldürdü bilmiyorum. İşlediği cinayeti bana yıkmaya çalışıyordu." açıklamasında bulundu. İddia ardından stüdyodakiler büyük bir şok yaşadı. İşte Mustafa Kut olayında son gelişmeler...
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Mustafa Kut cinayetiyle ilgili yeni bir gelişme yalandı. Kut'un madde kullanan Sezer Kaya tarafından öldürüldüğü iddia edildi. Ersin Bey, Sezer Bey'in kafası iyiyken kendi yanına geldiğini, yanında bir yasaklı maddeyi kullandığını, gözlerinin dönmüş olduğunu, o anı hatırlamak bile istemediğini, Sezer Bey'in dişlerinin takırdadığını, iki sefer "Çok pişmanım" dediğini, niye pişmansın dediğini, "Sıçancı Mustafa'yı nasıl öldürdüğümü biliyor musun" dediğini ileri sürdü. Daha önce canlı yayına katılan Sezar Kaya ise cinayet suçlusu olarak Ersin Çetinkaya'yı işaret etmişti. Birbirini suçlayan ikilinin ifadeleri şüpheleri arttırdı.
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Yasa dışı bitki ekimi ölüme götürdü iddiası
Sezer Kaya ise daha önce yaptığı açıklamada Çetinkaya'nın uyuşturucu yapımında kullanılan bir bitki ektiğini ifade eden Sezer Kaya, cinayetin bu nedenle işlenmiş olabileceğini vurgulamıştı. Cinayetten 10 gün önce tarlada hırsızlık yapıldığını öne süren Kaya, burada yasa dışı bitki dolu kovaların çalındığını belirmişti.
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Ersin Çetinkaya ile ikinci bir iddia ortaya atılmıştı. Dürdane Kut'la ilişki yaşadığına yönelik söylentileri yalanlayan Ersin Çetinkaya'nın cinayetin ardından her şeyi itiraf ettiği ifade edilmişti. Müge Anlı canlı yayınına katılan Sezer Kaya, Mustafa Kut'u Ersin Çetinkaya'nın öldürdüğünü söylemişti Kaya, "Cinayetten sonra bir akşam arkadaşlarla toplandık. Yasa dışı madde kullandık. O sırada Ersin 'Gitsinler baksınlar bir tane bile parmak izi bırakmadım' dedi" ifadelerini kullanmıştı.