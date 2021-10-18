Mustafa Kut’a ne oldu, nasıl öldü? Mustafa Kut cinayetinin detayları
Balıkesir'in Havran ilçesine bağlı Kalabak Köyü'nde 25 Temmuz 2018'de öldürülen Mustafa Kut'un cinayetinde sır perdesi sürüyor. Balıkesir'de işlenen cinayetle ilgili şüphelerin odağında, Mustafa Kut'un eşi Dürdane Kut'a saplantılı derecede aşık olan Ramazan Şahin yer almıştı ancak farklı iddiaların gündeme gelmesi nedeniyle Mustafa Kut cinayeti bambaşka bir boyut kazandı. Peki, Mustafa Kut’a ne oldu, nasıl öldü? Mustafa Kut cinayetinin detayları
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Mustafa Kut cinayetiyle ilgili iddialara yenisi eklendi. Yasak aşk iddiaları ardından gündeme gelen bir diğer söylenti yasaklı maddeler oldu. Bu iddiada da şüphe okları Ersin Çetinkaya'ya yöneldi. Çetinkaya'nın uyuşturucu yapımında kullanılan bir bitki ektiğini ifade eden Sezer Kaya, cinayetin bu nedenle işlenmiş olabileceğini vurguladı.
2
Ersin Bey, Sezer Bey'in kafası iyiyken kendi yanına geldiğini, yanında bir yasaklı maddeyi kullandığını, gözlerinin dönmüş olduğunu, o anı hatırlamak bile istemediğini, Sezer Bey'in dişlerinin takırdadığını, iki sefer "Çok pişmanım" dediğini, niye pişmansın dediğini, "Sıçancı Mustafa'yı nasıl öldürdüğümü biliyor musun" dediğini ileri sürdü. Daha önce canlı yayına katılan Sezar Kaya ise cinayet suçlusu olarak Ersin Çetinkaya'yı işaret etmişti. Birbirini suçlayan ikilinin ifadeleri şüpheleri arttırdı. Çetinkaya'nın uyuşturucu yapımında kullanılan bir bitki ektiğini ifade eden Sezer Kaya, cinayetin bu nedenle işlenmiş olabileceğini vurgulamıştı. Cinayetten 10 gün önce tarlada hırsızlık yapıldığını öne süren Kaya, burada yasa dışı bitki dolu kovaların çalındığını belirmişti.
3
Mustafa Kut'un eşine saplantılı aşk mektupları
Balıkesir'de işlenen cinayetle ilgili şüphelerin odağında, Mustafa Kut'un eşi Dürdane Kut'a saplantılı derecede aşık olan Ramazan Şahin yer aldı. Cinayetin ardından Dürdane Kut'un geçeceği yollara mektuplar bırakan Şahin, ilginç ifadeler kullandı. Şahin'in mektuplarında, "Civelek Dürdane'm, koca ineğim, seni kimseye yar etmem" gibi sözlere yer verdiği öğrenildi.
4
Şüphelerin odağında yer alan Ramazan Şahin ise akıllara durgunluk veren bir iddiayı gündeme getirdi. Şahin, Dürdane Kut ile aynı köyde yaşayan Ersin Çetinkaya'yı, sokak ortasında ilişkiye girerken yakaladığını öne sürdü. Kut ve Çetinkaya ikilisi iddiaları reddederken Ersin Çetinkaya ile ikinci bir iddia ortaya atıldı.