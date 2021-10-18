Mustafa Kut’a ne oldu, nasıl öldü? Mustafa Kut cinayetinin detayları

Ersin Bey, Sezer Bey'in kafası iyiyken kendi yanına geldiğini, yanında bir yasaklı maddeyi kullandığını, gözlerinin dönmüş olduğunu, o anı hatırlamak bile istemediğini, Sezer Bey'in dişlerinin takırdadığını, iki sefer "Çok pişmanım" dediğini, niye pişmansın dediğini, "Sıçancı Mustafa'yı nasıl öldürdüğümü biliyor musun" dediğini ileri sürdü. Daha önce canlı yayına katılan Sezar Kaya ise cinayet suçlusu olarak Ersin Çetinkaya'yı işaret etmişti. Birbirini suçlayan ikilinin ifadeleri şüpheleri arttırdı. Çetinkaya'nın uyuşturucu yapımında kullanılan bir bitki ektiğini ifade eden Sezer Kaya, cinayetin bu nedenle işlenmiş olabileceğini vurgulamıştı. Cinayetten 10 gün önce tarlada hırsızlık yapıldığını öne süren Kaya, burada yasa dışı bitki dolu kovaların çalındığını belirmişti.