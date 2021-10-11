Mustafa Kut cinayetiyle ilgili çarpıcı iddia: Mustafa Kut’u kim, nasıl öldürdü?

Mustafa Kut cinayetiyle ilgili yeni bir gelişme yalandı. Kut'un madde kullanan Sezer Kaya tarafından öldürüldüğü iddia edildi. İddiayı gündeme getiren Ersin Çetinkaya, "Beni de öldürür diye söyleyemedim." dedi. Daha önce canlı yayına katılan Sezar Kaya ise cinayet suçlusu olarak Ersin Çetinkaya'yı işaret etmişti. Birbirini suçlayan ikilinin ifadeleri şüpheleri arttırdı.