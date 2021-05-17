Mustafa Ceceli ve Selin İmer iskelede aşka geldi

Mustafa Ceceli, bayram tatili için eşi Selin İmer’le birlikte Bodrum’a gitti. Ünlü çift önceki gün kaldıkları otelin iskelesinde aşka gelip öpüşürken objektife takıldı.
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BODRUM TATİLİ
Ünlü müzisyen Mustafa Ceceli ve eşi Selin İmer bayram tatili için Bodrum’u tercih etti. The Bodrum Edition adlı otelde tatil yapan ünlü çift önceki gün arkadaşlarıyla birlikte otelin iskelesinde vakit geçirdi.
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ÖPMEYE DOYAMADI
Ünlü şarkıcı, havanın soğuk olmasından dolayı suya girmek istemeyen eşini, deniz için ikna etmeye çalıştı. Ceceli, eşi İmer’i kucağına aldı ve suya atmaya çalıştı.
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Ceceli denize girip yüzerken eşi Selin İmer telefonunu elinden düşürmedi. Deniz sefası sonrası iskelede spor yapan Mustafa Ceceli bol bol şınav çekti.
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Bu sırada arkadaşlarıyla koyu bir sohbete dalan İmer daha sonra eşinin yanına gitti. Ceceli, yanına gelen İmer’i meraklı bakışlara aldırmadan öpücük yağmuruna tuttu.
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Çiftin eğlenceli ve romantik anlarıysa objektiflere böyle yansıdı.