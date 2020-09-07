Mustafa Ceceli: 27 yaşıma kadar hiç şarkı söylemedim
Ünlü müzisyen Mustafa Ceceli, 25 soruda kendini anlattı… (NAZAN ORTAÇ nortac@hurriyet.com.tr)
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1-Şu sıralar neyle meşgulsünüz? Şu sıralar stüdyoda kendim ve diğer sanatçıların şarkıları için yoğun tempoda çalışıyorum. 2-Kendiniz hakkında gurur duyduğunuz üç özelliğinizi söyleyin… Gurur duyulacak bir özelliğim varsa, bunu başkalarından öğrenmeyi tercih ederim.
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3-Batıl inançlarınız var mı? Gece kara kedi görünce onu gidip sevecek kadar batıl inancım yok. 4-Milli Piyango’nun büyük ikramiyesi size çıksa ilk iş ne yaparsınız? Türkiye’deki en kapsamlı müzik stüdyosunu kurarım. 5-En büyük zayıflığınız nedir? İradem çok zayıf. 6-En büyük gücünüz nedir? Yaptığım işi severek yapıyor olmak. 7-En büyük pişmanlığınız nedir? Pişmanlığım yok.
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8-Şimdiye kadar yaptığınız en saçma şey ne idi? Sahnede koreografi yapıp dans etmek. Yakışmıyor işte niye zorluyorsun! 9-Kendinizi nasıl sakinleştirirsiniz? Sakinleştiremiyorum imdat (gülüyor)… 10-Bana kendiniz hakkında öyle bir şey söyleyin ki çok şaşırayım.. 27 yaşına kadar hiç şarkı söylemedim! 11-Hangi şarkıyı hiç sıkılmadan defalarca dinleyebilirsiniz? Sezen Aksu— Son Sardunyalar 12-Küçükken büyüyünce ne olmak isterdiniz? Doktor olmak isterdim.
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13-Takıntı derecesinde hayranı olduğunuz sanatçı var mı? Taylor Swift ve Rihanna. 14-Geceleri sürekli gördüğünüz bir kabus var mı? Ara ara bir kapı açılıp gelen birisi var ama uyandırıyor. 15-En büyük rol modeliniz kim ve size nasıl ilham verdi? Onno Tunç. Kendisiyle tanışmak nasip olmadı. Yaptığı çalışmalar ve ürettiği eserler, zaman ötesi bir kaliteye sahip. Bugün onun izinden gitmeye çalışıyorum. 16-En çok kiminle tanışmak isterdiniz? Frank Sinatra. 17-Gizli bir yeteneğiniz var mı? Orta sahadan basket atarım. 18-Olimpiyatlara katılsaydınız hangi branşta yarışırdınız? Sırıkla atlama. Nasıl oluyor acayip merak ediyorum. 19-En sevdiğiniz kelime hangisi? Aşk.
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20-Son yemeğinizin ne olmasını isterdiniz? Parmesan ve trüflü tagliolini. 21-İlk işiniz ne idi? Sekiz yaşında babamın inşaat malzemesi dükkanında hafta sonları çıraklık yapıyordum. 22-Nasıl keşfedildiniz? Ozan Doğulu beni keşfetti. Yaptığım aranjeleri dinletmiştim ve Kenan Doğulu’nun albümünde “Aklım Karıştı” şarkısını düzenledim. Sesimi ise Sezen Aksu keşfetti.
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23-Hayranınızın size gönderdiği en çılgınca şey neydi? Bana Oscar ödülü gibi kocaman bir ödül yaptırmışlardı. 24- Çocukluğunuzdan en çok neyi özlüyorsunuz? Sokakta top oynamayı. 25- Hangi korkunuzdan kurtulmak istersiniz? Asansör basıyor biraz. Kurtulsam ne iyi olur…