Mustafa Ceceli: 27 yaşıma kadar hiç şarkı söylemedim

13-Takıntı derecesinde hayranı olduğunuz sanatçı var mı?

Taylor Swift ve Rihanna.

14-Geceleri sürekli gördüğünüz bir kabus var mı?

Ara ara bir kapı açılıp gelen birisi var ama uyandırıyor.

15-En büyük rol modeliniz kim ve size nasıl ilham verdi?

Onno Tunç. Kendisiyle tanışmak nasip olmadı. Yaptığı çalışmalar ve ürettiği eserler, zaman ötesi bir kaliteye sahip. Bugün onun izinden gitmeye çalışıyorum.

16-En çok kiminle tanışmak isterdiniz?

Frank Sinatra.

17-Gizli bir yeteneğiniz var mı?

Orta sahadan basket atarım.

18-Olimpiyatlara katılsaydınız hangi branşta yarışırdınız?

Sırıkla atlama. Nasıl oluyor acayip merak ediyorum.

19-En sevdiğiniz kelime hangisi?

Aşk.

