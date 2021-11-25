Mustafa Can kimdir? Cengiz Kurtoğlu - Mustafa Can kavgasında yaşananlar

2. SAYFA PROGRAMINDA KONUŞTU

Yaşanan arbede sırasında masada bulunan diğer kişiler araya girerek müdahale etmeye çalıştı. Olayın ardından 2. Sayfa programına katılan Mustafa Can, Cengiz Kurtoğlu’na nereli olduğunu sorduktan sonra çılgına dönüp kendisine saldırdığını iddia etti. Hakaret iddialarını yalanlayan Can, "“Önemi bir sülaleden geliyorum, bir saygınlığımız var. Asla isimlerini ağzıma almadım. Daha önce konuşmuştuk, eski Tarabaya müzikallerini konuşmuştuk. O dönem çok güzel bir dönemdi.” ifadelerini kullandı.