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Haber Giriş: 25 Kasım 2021 - 09:40 | 

Mustafa Can kimdir? Cengiz Kurtoğlu - Mustafa Can kavgasında yaşananlar

Cengiz Kurtoğlu tarafından darp edildiği iddia eden Mustafa Can, 2. Sayfa programına konuk oldu. Yaşanılanların detaylarını paylaşan Mustafa Can’ ın açıklamaları ardından olayın geçmişi merak konusu oldu. Peki, Mustafa Can kimdir? İşte Cengiz Kurtoğlu - Mustafa Can kavgasında yaşananlar

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İstanbul Sarıyer'de bir doğum günü partisine katılan ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu, 'Orhan Gencebay'a hakaret etti' iddiasıyla iş adamı Mustafa Can'la tartıştı. İş yeri kameraları tarafından da kayda alınan olayda, Cengiz Kurtoğlu servis bıçağıyla Mustafa Can’a saldırdı…
2ÜNLÜ SANATÇI GÖZALTINA ALINDI

ÜNLÜ SANATÇI GÖZALTINA ALINDI

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cengiz Kurtoğlu’nu gözaltına aldı. Yüzünden yaralanan iş insanı Mustafa Can, Kurtoğlu’ndan şikayetçi oldu.
32. SAYFA PROGRAMINDA KONUŞTU

2. SAYFA PROGRAMINDA KONUŞTU

Yaşanan arbede sırasında masada bulunan diğer kişiler araya girerek müdahale etmeye çalıştı. Olayın ardından 2. Sayfa programına katılan Mustafa Can, Cengiz Kurtoğlu’na nereli olduğunu sorduktan sonra çılgına dönüp kendisine saldırdığını iddia etti. Hakaret iddialarını yalanlayan Can, "“Önemi bir sülaleden geliyorum, bir saygınlığımız var. Asla isimlerini ağzıma almadım. Daha önce konuşmuştuk, eski Tarabaya müzikallerini konuşmuştuk. O dönem çok güzel bir dönemdi.” ifadelerini kullandı.
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