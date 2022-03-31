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Muş sahur saati 2022: Muş'ta İlk sahur saat kaçta, imsak ne zaman? İşte Ramazan İmsakiyesi ile Muş iftar ve sahur vakitleri

#Muş#Ramazan#Sahur

Muş sahur vakti, oruç ibadetlerini idrak edecek olan Müslümanların odaklandığı konulardan oldu. Diyanet Ramazan İmsakiyesi üzerinden yayınlanan 2022 Muş sahur saatlerini öğrenecek olan Müslümanlar, oruca niyet etmek için sahura bu bilgiler ışığında hazırlanacak. İslam aleminde heyecanla beklenen Ramazan ayında, sahur ve imsak vakitleri her ilde farklı saatte gerçekleşecek. Oruç ibadetini ifa edecek olan Muş'ta yaşayan vatandaşlar, Muş'ta sahur saat kaçta, imsak ne zaman? sorusunun yanıtı 2022 imsakiye takvimi ile öğrenecekler. İşte, Muş sahur saatleri ve imsak vakitleri bilgisi.

1/3Muş sahur saati 2022: Muşta İlk sahur saat kaçta, imsak ne zaman İşte Ramazan İmsakiyesi ile Muş iftar ve sahur vakitleri

Muş imsak, sahur ve iftar vakti 2022 Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. İmsakiye bilgilerine göre oruç ibadetlerine yön verecek olanlar, sahur saatlerine göre oruçlarına niyet edecek. Faziletleri saymakla bitmeyecek kadar çok olan Ramazan ayında 2022 Ramazan İmsakiyesi bilgileri baz alınacak. Diyanet bilgisine göre Muş'ta ilk sahur için imsak vakti 04:27 olacak.

2/3MUŞTA SAHUR VE İFTAR SAAT KAÇTA

MUŞ'TA SAHUR VE İFTAR SAAT KAÇTA?

MUŞ İmsakiye

Hicri TarihMiladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
1 Ramazan 14432 Nisan 2022 Cumartesi04:2705:5112:2315:5618:4520:03
2 Ramazan 14433 Nisan 2022 Pazar04:2505:4912:2215:5718:4620:04
3 Ramazan 14434 Nisan 2022 Pazartesi04:2305:4812:2215:5718:4720:06
4 Ramazan 14435 Nisan 2022 Salı04:2205:4612:2215:5718:4820:07
5 Ramazan 14436 Nisan 2022 Çarşamba04:2005:4512:2215:5818:4920:08
6 Ramazan 14437 Nisan 2022 Perşembe04:1805:4312:2115:5818:4920:09
7 Ramazan 14438 Nisan 2022 Cuma04:1605:4212:2115:5818:5020:10


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3/3ORUCA NE ZAMAN VE NASIL DİYET EDİLİR

ORUCA NE ZAMAN VE NASIL DİYET EDİLİR?

Oruç için sahura kalkılması niyet sayılır. Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, II, 85). Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400)..

Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.Şafiî mezhebine göre ise nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirâzî, el-Mühezzeb, I, 331-332).

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#Muş#Ramazan#Sahur