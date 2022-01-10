Muş’ta okullar tatil mi? Yarın nerelerde okullar tatil? Muş Valiliği'nden 11 Ocak kar tatili açıklaması

Okulların tatil olup olmadığı ile ilgili valilikler tarafından yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre kar yağışı bazı ile ve ilçelerde etkisini gösterecek. 5 günlük hava durumu raporuna göre Muş ilinde pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri kar yağışı etkili olacak. Muş Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın için eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu.