Muş’ta okullar tatil mi? Yarın nerelerde okullar tatil? Muş Valiliği'nden 11 Ocak kar tatili açıklaması
Okullar tatil mi sorusu Meteoroloji'nin kar uyarılarında bulunduğu illerde gündeme geldi. Yurdun Doğu Anadolu ve İç Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı etkili olurken, olumsuz hava koşullarına karşı 10 Ocak'ta bazı iller ve ilçeleri ile ilgili valilikler tarafından kar tatili açıklamaları yapıldı. Bu iller arasında Bingöl, Bitlis ve Tunceli yer aldı. Salı günü için ise Muş Valiliği'nden açıklama geldi. Peki, Yarın nerelerde okullar tatil? İşte, 11 Ocak kar tatili olan iller.
Okulların tatil olup olmadığı ile ilgili valilikler tarafından yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre kar yağışı bazı ile ve ilçelerde etkisini gösterecek. 5 günlük hava durumu raporuna göre Muş ilinde pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri kar yağışı etkili olacak. Muş Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın için eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu.
MUŞ'TA OKULLAR TATİL Mİ?
Muş Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın için eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları ile meteorolojik sis, don ve çığ uyarısı nedeniyle 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince; 11 Ocak 2022 Salı günü İl genelinde eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmesine karar verildiği belirtildi.
Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de 11 Ocak 2022 salı günü idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Valilikten yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları ile meteorolojik sis, don ve çığ uyarısı nedeniyle 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince; 11 Ocak 2022 Salı günü İl genelinde eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmesine karar verildiği belirtildi.
Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de 11 Ocak 2022 salı günü idari izinli sayılacağı kaydedildi.