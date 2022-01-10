Muş’ta okullar tatil mi? 10 Ocak’ta okullarda kar tatili var mı? Gözler Muş Valiliğinde

Muş'ta okulların tatil olup olmadığı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. 10 Ocak'ta bazı iller ve ilçeleri ile ilgili valilikler tarafından kar tatili açıklamaları yapıldı. Bu iller arasında Bingöl, Bitlis ve Tunceli bulunuyor. Muş'ta okulların tatil olduğu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.