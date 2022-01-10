Muş’ta okullar tatil mi? 10 Ocak’ta okullarda kar tatili var mı? Gözler Muş Valiliğinde
Okulların tatil olup olmadığı ile ilgili valilikler tarafından yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre kar yağışı bazı ile ve ilçelerde etkisini gösterecek. 5 günlük hava durumu raporuna göre Muş ilinde pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri kar yağışı etkili olacak. Peki, Muş’ta okullar tatil mi? 10 Ocak’ta okullarda kar tatili var mı?
Muş'ta okulların tatil olup olmadığı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. 10 Ocak'ta bazı iller ve ilçeleri ile ilgili valilikler tarafından kar tatili açıklamaları yapıldı. Bu iller arasında Bingöl, Bitlis ve Tunceli bulunuyor. Muş'ta okulların tatil olduğu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
MUŞ'TA OKULLAR TATİL Mİ?
Muş'ta okulların tatil olduğu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.
Bitlis'te yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi. Bingöl’de etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ve 7 ilçedeki okullarda eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.
Tunceli'nin Ovacık, Pülümür ve Nazimiye ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle oluşabilecek don ve buzlanma tehlikesine karşı ilköğretim ve liselerde eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildi.
Bitlis'te yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi. Bingöl’de etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ve 7 ilçedeki okullarda eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.
Tunceli'nin Ovacık, Pülümür ve Nazimiye ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle oluşabilecek don ve buzlanma tehlikesine karşı ilköğretim ve liselerde eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildi.