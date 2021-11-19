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Haber Giriş: 19 Kasım 2021 - 13:03 | 

Küçük Müslüme'den acı haber geldi: Küçük Müslüme nasıl öldü? Müslüme Yağal'ın kaybında son dakika

Müge Anlı ve Tatlı Sert ekibinin de arama çalışmalarına dahil olduğu Müslüme Yağal'ın kaybında son dakika gelişmesi yaşandı. Müslüme'nin ailesinin çadır kurduğu alandan 7 km uzaklıkta bir çocuk cesedi bulundu. Peki, Müslüme ölü mü bulundu? Bulunan çocuk cesedi Müslüme'ye mi ait? İşte Müslüme Yağal'ın son gelişmeler...

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Yörük Kızı Müslüme'nni arandığı bölgeden acı haber geldi. Bölgede 3 yaşında bir çocuk cesedine ulaşıldı. Müslüme'nin Mersin'in Gülnar ilçesinde, 10 Kasım'da ailesinin kırsal alanda çadır kurduğu sırada kaybolduğu belirtilen 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın cesedi bulundu. Çadırın bulunduğu alanın çevresinde hiçbir ize rastlanılmaması nedeniyle kaçırılma ihtimali üzerinde duruluyordu.
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Kayıp olarak aranan Müslüme'nin cansız bedeni kaybolduğu çadırdan yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta, ormanlık alanda bulundu.Ekiplerin bölge ve ceset üzerindeki incelemesi sürüyor. Müslüme'nin yakınları, acı haberin ardından gözyaşı döktü.
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OLAYIN GEÇMİŞİ

Karaman'dan kış mevsimini geçirmek için Gülnar'ın Yanışlı Mahallesi'ne göçen Sarıkeçili Yörükler'den Yağal ailesi, 10 Kasım'da konaklayacakları çadırı kurduktan sonra saat 17.00 sıralarında kızlarının kaybolduğunu fark etti. Çadırın önünde oynarken ortadan kaybolan Müslüme'yi bulamayan ailenin kayıp başvurusu üzerine bölgede arama çalışmalarına başlandı. Günlerdir süren çalışmalar ardından acı haber geldi. Çadır alanına 4 km mesafede bir çocuk cesedine ulaşıldı.
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