Müslüme'den acı haber geldi: Müslüme Yağal öldü mü?
Günlerdir aranan Yörük kızı Müslüme'den acı haber geldi. Mersin'in Gülnar ilçesinde, 10 Kasım'da ailesinin kırsal alanda çadır kurduğu sırada kaybolduğu belirtilen 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın cesedi bulundu. Çadırın bulunduğu alanın çevresinde hiçbir ize rastlanılmaması nedeniyle kaçırılma ihtimali üzerinde duruluyordu. Ortaya atılan tüm iddiaları araştıran jandarma, aralarında aile üyelerinin de olduğu 100’e yakın kişinin ifadesine başvurulmuştu.
Karaman'dan kış mevsimini geçirmek için Gülnar'ın Yanışlı Mahallesi'ne göçen Sarıkeçili Yörükler'den Yağal ailesi, 10 Kasım'da konaklayacakları çadırı kurduktan sonra saat 17.00 sıralarında kızlarının kaybolduğunu fark etti. Çadırın önünde oynarken ortadan kaybolan Müslüme'yi bulamayan ailenin kayıp başvurusu üzerine bölgede arama çalışmalarına başlandı. Günlerdir süren çalışmalar ardından acı haber geldi. Çadır alanına 4 km mesafede bir çocuk cesedine ulaşıldı.
SARP YAMAÇLAR KONTROL EDİLDİ
Yağal Ailesi'nin çadırının çevresindeki kanyonda bulunan sarp ve dik yamaçlara AKUT ve AFAD bünyesideki dağcılar halat yardımı ile inerek kontrol etti. İnişi, çıkışı zorlu olan sarp ve dik yamaçta Müslüme Yağal'ın izine rastlanmadı. Müslüme'nin bulunması için arama kurtarma ve kadavra köpekleri, drone, uçak, 200 personel ve 100 gönüllünün desteğiyle arama çalışmalar sürdürülüyordu.
Öte yandan Müslüme'nin babası Mehmet Yanal’ın "Husumetli olduğumuz birileri var ama bir çocuğa zarar vereceklerini düşünmüyorum" açıklaması üzerine jandarma ekipleri, bu yönde de araştırmasını derinleştirdi. Köylülerin ifadesini de alan jandarma, küçük kızın kaçırılma ihtimalini değerlendiriyordu.- Yörük kızı Müslüme bulundu mu? Müge Anlı'nın da seferber olduğu Müslüme Yağal’ın kaybında son durum
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