Müslüme'den acı haber geldi: Müslüme Yağal öldü mü?

SARP YAMAÇLAR KONTROL EDİLDİ

Yağal Ailesi'nin çadırının çevresindeki kanyonda bulunan sarp ve dik yamaçlara AKUT ve AFAD bünyesideki dağcılar halat yardımı ile inerek kontrol etti. İnişi, çıkışı zorlu olan sarp ve dik yamaçta Müslüme Yağal'ın izine rastlanmadı. Müslüme'nin bulunması için arama kurtarma ve kadavra köpekleri, drone, uçak, 200 personel ve 100 gönüllünün desteğiyle arama çalışmalar sürdürülüyordu.