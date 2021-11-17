Müslüme bulundu mu? Müslüme'nin kaybında son durum
Mersin'in Gülnar ilçesinde, ailesi çadır kurarken ortadan kaybolan Müslüme Yağal'ı (3) arama çalışmalarına 7'nci günde de devam ediliyor. Anne Selva Hanım, kızının ayak izlerini gördüğü yolu gösterdi ve kızının ayak izlerini en son orada yitirdiğini, bu yolun dağlık alana çıktığını, o bölgede başka çadırın olmadığını, o noktanın çadıra 300 metre uzaklıkta olduğu ifade edildi. Selva Hanım, kızı asfalt yola çıkmışsa birisinin görüp alıp götürmüş olabileceğini, kızını sahipsiz görmüş olabileceklerini söyledi. Müslüme'nin yakınları da Müslüme'nin kaçırılmış olabileceğini dile getirdi.
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Karaman'dan kış mevsimini geçirmek için Gülnar'ın Yanışlı Mahallesi'ne göçen Sarıkeçili Yörükler'den Yağal ailesi, 10 Kasım'da konaklayacakları çadırı kurduktan sonra saat 17.00 sıralarında kızlarının kaybolduğunu fark etti. Çadırın önünde oynarken ortadan kaybolan Müslüme'yi bulamayan ailenin kayıp başvurusu üzerine bölgede arama çalışmalarına başlandı. Jandarma, itfaiye, AFAD, AKUT, sağlık ekipleri ile köylüler, iz ve kadavra köpekleriyle karadan arama çalışması yaparken, dron ve jandarma insanlı keşif uçağı (JİKU) ile de bölge havadan taranıyor. Karadan 20 kilometrelik alandan fazla bölge tarandı ancak minik Müslüme'den bir ize henüz rastlanılmadı.
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SARP YAMAÇLAR KONTROL EDİLDİ
Yağal Ailesi'nin çadırının çevresindeki kanyonda bulunan sarp ve dik yamaçlara AKUT ve AFAD bünyesideki dağcılar halat yardımı ile inerek kontrol etti. İnişi, çıkışı zorlu olan sarp ve dik yamaçta Müslüme Yağal'ın izine rastlanmadı. Müslüme'nin bulunması için arama kurtarma ve kadavra köpekleri, drone, uçak, 200 personel ve 100 gönüllünün desteğiyle arama çalışmalar sürdürülüyor.