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Müslüm Gürses ölüm yıl dönümünde anılıyor... Müslüm Gürses neden, zaman öldü? Eşi Muhterem Nur öldü mü?

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Müslüm Gürses ölüm yıl dönümünde sevenleri tarafından anılıyor. Arabesk müziğin efsane isimlerinden Müslüm Gürses, tam 9 yıl önce bugün vefat etti. Gürses'in ölümünden sonra Şanlıurfa Valiliği tarafından Gürses'in anısına müze yapmış ve 5 Ekim 2013'te Müslüm Gürses Müzik ve Sanat Müzesi açılmıştır. Peki, Müslüm Gürses neden öldü? Müslüm Gürses’in eşi Muhterem Nur öldü mü?

1/4Müslüm Gürses ölüm yıl dönümünde anılıyor... Müslüm Gürses neden, zaman öldü Eşi Muhterem Nur öldü mü

Müslüm Gürses ya da doğum adıyla Müslüm Akbaş, 7 Mayıs 1953 tarihinde dünyaya geldi. Dünya genelinde "Father of Arabesque", Türkiye'de ise "Arabeskin Babası" ve "Müslüm Baba" olarak tanınmaktadır.

2/4Müslüm Gürses ölüm yıl dönümünde anılıyor... Müslüm Gürses neden, zaman öldü Eşi Muhterem Nur öldü mü

90'lı yıllardan itibaren bazı pop ve rock tarzındaki parçaları da repertuvarına katarak Kayahan'ın "Sarı Saçlarından Sen Suçlusun", Zülfü Livaneli'nin bestelerinden "Belalım, Çırak Aranıyor" Nilüfer’in "İnkar Etme, Olmadı Yar", Adnan Ergil'in "Böyle Ayrılık Olmaz, Hava Nasıl Oralarda?", Teoman’ın "Paramparça", Tarkan’ın "İkimizin Yerine", Bülent Ortaçgil'in "Sensiz Olmaz", Murathan Mungan'ın "Olmasa Mektubun", Kenan Doğulu'nun "Tutamıyorum Zamanı", Sezen Aksu'nun "Sorma, Vazgeçtim", Fikret Kızılok'un bestesi "Gönül" ve Şebnem Ferah'ın "Sigara" adlı çalışmalarını da seslendirdi. Gürses'in ilk kez kendisinin seslendirdiği pop türündeki şarkı ise Müslümce'92 albümünde yayımlanan "Sen ve Ben" şarkısıdır. Şarkıyı daha sonra Seda Sayan ve İpek Pınar seslendirmiştir.1979 yılında ilk defa "İsyankar" filmiyle kamera karşısına geçen Gürses, toplam 40 sinema filminde rol almıştır.

3/4Müslüm Gürses Ne Zaman Neden Öldü

Müslüm Gürses Ne Zaman Neden Öldü?

Müslüm Gürses, 15 Kasım 2012 Perşembe günü Memorial Hastanesi'nde geçirdiği by-pass ameliyatından sonra akciğer ve kalp yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı ve solunum cihazına bağlandı. Gürses, 3 Mart 2013'te, yaklaşık dört aydır tedavi görmekte olduğu İstanbul Memorial Hastanesinde öldü. 4 Mart 2013 günü Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

4/4Eşi Muhterem Nur Öldü mü

Eşi Muhterem Nur Öldü mü?

Müslüm Gürses’in eşi Muhterem Nur, 20 Mart 2020 tarihinde çoklu organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti. Aynı gün kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda, eşi Müslüm Gürses'le aynı mezara defnedildi.

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