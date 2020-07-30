Müslüm filmi oyuncuları: Müslüm filmi ne zaman çekildi, konusu ne? İşte Müslüm filmiyle ilgili detaylar

Müslüm filmi oyuncu kadrosu ve konusu, filmin bir kez daha ekranlara gelmesiyle gündeme geldi. Mustafa Uslu'nun yapımcılığını yaptığı Müslüm filmi, 2013 yılında hayatını kaybeden Arabesk müziğin efsane ismi Müslüm Gürses'in yaşamını konu alıyor. Filmde, Timuçin Esen, Zerrin Tekindor, Ayça Bingöl gibi usta isimler yer alıyor. İşte, Müslüm filmiyla ilgili bilgiler.