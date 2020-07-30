Müslüm filmi oyuncuları: Müslüm filmi ne zaman çekildi, konusu ne? İşte Müslüm filmiyle ilgili detaylar
Müslüm filmi oyuncuları kimler? Müslüm filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. 3 Mart 2013 tarihinde hayatını kaybeden Türk arabesk ve halk müziği sanatçısı Müslüm Gürses’in hayatından esinlenilen Müslüm filmi oyuncu kadrosu ve konusu dikkat çekiyor. Müslüm Gürses’in milyonları etkileyen müziğine, çocukluğundan ölümüne kadar geçen zamanda yaşamına etki eden kişilere, çok sevdiğini her fırsatta dile getirdiği eşi Muhterem Nur’a odaklanılıyor. İşte, Müslüm filmi oyuncu kadrosu ve konusu.
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Müslüm filmi oyuncu kadrosu ve konusu, filmin bir kez daha ekranlara gelmesiyle gündeme geldi. Mustafa Uslu'nun yapımcılığını yaptığı Müslüm filmi, 2013 yılında hayatını kaybeden Arabesk müziğin efsane ismi Müslüm Gürses'in yaşamını konu alıyor. Filmde, Timuçin Esen, Zerrin Tekindor, Ayça Bingöl gibi usta isimler yer alıyor. İşte, Müslüm filmiyla ilgili bilgiler.
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MÜSLÜM FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Müslüm filminin oyuncu kadrosunda, Timuçin Esen ve Zerrin Tekindor’un başrollerini paylaştığı Müslüm filminin oyuncu kadrosunda Erkan Avcı, Erkan Kolçak Köstendil, Şahin Kendirci, Ayça Bingöl, Erkan Can, Turgut Tunçalp, Taner Ölmez Güven Kıraç ve Timuçin Esen rol alıyor.
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MÜSLÜM FİLMİ KONUSU
Müslüm, arabesk müziğinin efsane ismi Müslüm Gürses'in hayat hikayesini beyaz perdeye taşıyor. Unutulmaz ses sanatçısının iniş ve çıkışlarla dolu yaşamının anlatıldığı filmde, Müslüm Gürses’in milyonları etkileyen müziğine, çocukluğundan ölümüne kadar geçen zamanda yaşamına etki eden kişilere, çok sevdiğini her fırsatta dile getirdiği eşi Muhterem Nur’a odaklanılıyor.
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MÜSLÜM NEREDE ÇEKİLDİ?
2018'de vizyona giren filmin çekim mekanlarından ilki Müslüm Gürses’in doğduğu yer olan Halfeti. Müslüm Gürses’in hayatından geçen şehirler, filmde yer alıyor. Adana ve İstanbul da filmin çekimlerine sahne olan diğer şehirler.