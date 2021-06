Müsilaj kâbusu sürüyor! Marmara'dan çok çarpıcı fotoğraflar... Görüş mesafesi sıfıra yakın, örümcek ağı şeklinde, yoğunluk kat kat fazla...

Toplantının ardından açıklama yapan Bakan Murat Kurum şunları söyledi:

“Marmara Denizi’nde belirlediğimiz bölgelerde, hem su altından hem de su üstünden aldığımız örneklerle sürekli ölçümler yapıyoruz. Oksijen, azot ve fosfor seviyelerindeki değişimleri de an be an takip ediyoruz. Bu noktada şu iyi haberi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Müsilajın tehlikeli atık olup olmadığını gösteren 5 metal elementi var. Yaptığımız ilk çalışmalar neticesinde; bugün itibarıyla müsilajın tehlikeli atık olmadığı veya toksik özellik göstermediğini tespit ettik.”