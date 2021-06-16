Müsilaj kâbusu sürüyor! Marmara'dan çok çarpıcı fotoğraflar... Görüş mesafesi sıfıra yakın, örümcek ağı şeklinde, yoğunluk kat kat fazla...

Karakaş, şöyle devam etti:

"Sürekli kara parçasını andıran bir bulutun içinde yüzüyoruz. Jelimsi olduğu için aslında dokunmaya kalktığımızda kayıp gidiyor. Tortu halinde tüplerimize, regülatörlere, dalış yeleğimize yapışıyor. Su altında da üstünde olduğu gibi kütleler halinde bu oluşum var. Büyük Okyanus'ta atık plastiklerden oluşan adalar gibi müsilaj da kütleler oluşturuyor. Müsilaj su altında bir ada gibi dolaşarak ekosistemi yok ediyor."