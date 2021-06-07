Müsilaj (deniz salyası) nedir? Denizde müsilaj neden olur? İşte müsilaj tehlikesinde son durum
Halk arasında "deniz salyası" olarak da bilinen "müsilaj" Anadolu Yakası sahillerinde görülmeye devam ediyor. Özellikle balıkçı barınakları, vapur ve motor iskelelerinin rüzgardan etkilenmeyen kısımlarında yoğun müsilaj birikmeleri gözleniyor. Marmara Denizi'nde müsilaj nedeniyle sünger ve mercanlar büyük zarar aldı. Peki, Müsilaj (deniz salyası) nedir? Denizde müsilaj neden olur? İşte müsilaj tehlikesinde son durum...
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Marmara Denizi geçen yılın sonundan bu yana su yüzeyini ve derinlerini saran ve "deniz salyası" olarak adlandırılan müsilaj tehlikesiyle karşı karşıya. Ciddi bir artış gösteren müsilaj veya diğer adıyla deniz salyası, Marmara Denizi gibi kapalı denizlerde zaman zaman ortaya çıkan bir salgı. Müsilaj oluşumu, özellikle denizin derinliklerindeki canlı ve cansız varlıkların yaşamlarını tehdit ediyor.
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Müsilajın küresel, ulusal ve bölgesel ekonomik etkileri çevre kirliliği hasarı başta olmak üzere biyolojik çeşitlilik, deniz ürünleri üretimi, balıkçılık faaliyetleri ve istihdam, turizm sektörüne yönelik yaygın olumsuz etkilerini de içerek şekilde deniz ve çevre ekonomistleri tarafından çok boyutlu analizlere gereksinim bulunmaktadır.
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MÜSİLAJ NEDENLERİ
Gerekli evsel atık su arıtma tesislerinin hayata geçirilmemesi, atık suların arıtılmadan denize verilmesi, Marmara Denizi'nde su değişim hızının düşük olması ve giderek düşen çözünmüş oksijen miktarı ötrofikasyon seviyesini yükselterek ekolojik kaliteyi de düşürüyor.
Marmara Denizi'ne gerekli arıtım yapılmadan gerçekleştirilen atık su deşarjları da ötrofikasyonun ana nedenlerini oluşturuyor.
Ötrofikasyon da Marmara Denizi'nde en dikkati çekici problem olan ve "salya" olarak bilinen müsilaj oluşumlarına neden oluyor.
Marmara Denizi'nde, besin maddesi varlığının aşırı artması ve deniz suyu sıcaklıklarının yüksek seyretmesiyle aşırı çoğalan fitoplankton hücrelerinin ekosistem içinde kullanılmadan parçalanmaları sonucu denizde müsilaj oluşumları artıyor.
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Türkiye'nin en büyük deniz temizliği 8 Haziran'da
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum müsilaj sorunu için atılan adımlar kapsamında 21 maddelik Marmara Denizi Eylem Planı'nı açıkladı. Müsilaj nedeniyle zarar gören balıkçılara ekonomik destek sağlanacağını belirten Bakan Kurum, vatandaşlara en büyük deniz temizliği çağrısında bulunarak "8 Haziran 2021 tarihinden itibaren 7/24 esasıyla Marmara Denizi'ndeki müsilajın temizlenmesine yönelik çalışma yapılacak" ifadesinde bulundu.
Bakan Kurum, basına kapalı yapılan toplantının ardından müsilajla mücadele kapsamında "Marmara Denizi Eylem Planı'nı" kamuoyuyla paylaştı.
Bakan Kurum, Marmara Denizi'ni tehdit eden müsilaj sorununun çözümü için katkı sağlayan hocalara, belediye başkanlarına, bakanlık ve STK temsilcilerine, ortaya koydukları yüksek gayretten dolayı teşekkür etti.
Eylem planının, başta Marmara Denizi'nin korunmasına, her türlü kirlilikten ve bilhassa deniz salyası sorunundan kurtulmasına ve Marmara'ya kıyısı olan tüm şehirlerin geleceğine katkı vermesini dileyen Kurum, ortak akılla, samimiyetle, gayretle, birlik ve beraberlik içerisinde hazırladıkları Marmara Denizi Koruma Eylem Planı'nı istişare ettiklerini ve son halini verdiklerini bildirdi.