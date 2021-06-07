Müsilaj (deniz salyası) nedir? Denizde müsilaj neden olur? İşte müsilaj tehlikesinde son durum

Türkiye'nin en büyük deniz temizliği 8 Haziran'da Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum müsilaj sorunu için atılan adımlar kapsamında 21 maddelik Marmara Denizi Eylem Planı'nı açıkladı. Müsilaj nedeniyle zarar gören balıkçılara ekonomik destek sağlanacağını belirten Bakan Kurum, vatandaşlara en büyük deniz temizliği çağrısında bulunarak "8 Haziran 2021 tarihinden itibaren 7/24 esasıyla Marmara Denizi'ndeki müsilajın temizlenmesine yönelik çalışma yapılacak" ifadesinde bulundu.



Bakan Kurum, basına kapalı yapılan toplantının ardından müsilajla mücadele kapsamında "Marmara Denizi Eylem Planı'nı" kamuoyuyla paylaştı.



Bakan Kurum, Marmara Denizi'ni tehdit eden müsilaj sorununun çözümü için katkı sağlayan hocalara, belediye başkanlarına, bakanlık ve STK temsilcilerine, ortaya koydukları yüksek gayretten dolayı teşekkür etti.



Eylem planının, başta Marmara Denizi'nin korunmasına, her türlü kirlilikten ve bilhassa deniz salyası sorunundan kurtulmasına ve Marmara'ya kıyısı olan tüm şehirlerin geleceğine katkı vermesini dileyen Kurum, ortak akılla, samimiyetle, gayretle, birlik ve beraberlik içerisinde hazırladıkları Marmara Denizi Koruma Eylem Planı'nı istişare ettiklerini ve son halini verdiklerini bildirdi.