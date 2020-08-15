Müşfik Kenter ölüm yıl dönümünde anılıyor - Müşfik Kenter kimdir, ne zaman öldü?

"Oyunculuk yapma niyetim hiçbir zaman olmadı" Usta sanatçı, 2007'de Boğaziçi Üniversitesi’nde katıldığı bir söyleşide oyunculuğa başlayış hikayesini şöyle anlatmıştı:



"Benim oyunculuk yapmak diye bir düşüncem hiçbir zaman olmadı. Yıldız'ın vardı mesela. O, halkevinde oynuyordu. Bütün amacı oydu. Ama ben, oyuncu olmayı aklımın köşesinden bile geçirmedim doğrusu. Bir gün ağabeyim 'Sen de girsene konservatuvara. Herkes giriyor.' dedi. O şimdi doktor ve Amerika'da yaşıyor. 'Ya boşver.' dedim. Yıldız da 'Haydi, git bir bak.' dedi. Gittim baktım, sınavlara bir hafta varmış. Çalıştık, girdik. Gir dediler, girdim! Sabah 4'te kalkardım. 7 buçuğa kadar parçalarımı çalışırdım."



Usta oyuncu Hülya Koçyiğit, Kenter'in vefatından sonra yaptığı bir açıklamada, "Türk tiyatrosu deyince Kenter soyadı hemen yanında yer alır. Türk tiyatrosuna gerçekten çok uzun yıllar emek vermiş büyük, dev bir sanatçıydı. Ona olan hayranlığımızdan belki bu mesleği seçtik. Çok büyük bir değeri yitirdik. Benim kazanımım, Müşfik Bey’le karşılıklı oynamam." ifadelerini kullanmıştı.Rol aldığı bazı tiyatro oyunları:



"Nasreddin Hoca Birgün", "Çözüm", "Kuvayi Milliye", "Huysuz İhtiyar", "Anlat Şehrazat (Binbir Gece Hikayeleri)", "Martı", "Helen Helen", "Lütfen Kızımla Evlenir misin?", "İvanov", "Nükte", "Ramiz İle Jülide", "Ver Elini Brodvey", "Konken Partisi", "Görünmez Dostlar", "Van Gogh", "Kim Kimi Kiminle", "Kökler", "Kahramanlar Ve Soytarılar", "Arzu Tranvayı", "Vanya Dayı", "Çöl Faresi", "Buzlar Çözülmeden", "Ders", "İnsan Denen Garip Hayvan", "Ayak Takımı Arasında", "Sanalyeler", "İçerdekiler", "Salıncakta İki Kişi", "Kim Korkar Hain Kurttan", "Bedel", "Üç Kız Kardeş", "Bir Garip Orhan Veli", "Üç Kuruşluk Opera", "Kapıcı", "Yarın Cumartesi", "Öfke", "Nalınlar", "Mary-Mary", "Antigone", "Mikadonun Çöpleri", "Cyrano De Berjerak", "Hamlet", "On İkici Gece", "Deli İbrahim”